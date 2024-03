Convocaron a un paro universitario nacional

Frente a la “crisis salarial” y ante el recorte presupuestario que encabeza el Gobierno de Javier Milei, docentes y trabajadores universitarios convocaron a un paro nacional el próximo 14 de marzo.



La medida de fuerza fue anunciada por el Frente Sindical Universitario, conformado por las federaciones docentes y no docentes de todo el país. Habrá cese de tareas por 24 horas exigiendo al Poder Ejecutivo que convoque a paritarias libres frente a la crisis económica que atraviesa el país.



“El Frente convoca a un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el día 14 de marzo con actividades de visibilización por todo el país, invitando a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía a participar de las diferentes actividades que se realizarán”, se anunció a través de un comunicado dado a conocer luego de una reunión que mantuvieron para analizar la situación de los trabajadores del sector y de las instituciones universitarias: “La profunda crisis salarial y presupuestaria exige una respuesta de unidad estratégica con un plan de acción nacional que encauce el malestar, los reclamos y sea eficaz para lograr los objetivos”.



La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) alertó que los trabajadores perdieron más del 50% del salario desde que asumió Javier Milei la presidencia. “El Gobierno Nacional tergiversa el sentido básico de una paritaria y no ofrece las garantías mínimas de un espacio de negociación que permita dar respuesta a nuestras demandas”, continuó. “Esta actitud en las paritarias es correlativa al ataque del Gobierno Nacional a las organizaciones sindicales y los derechos laborales. Es importante remarcar que la educación es un derecho, no un servicio”, se agregó.



Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA señaló que el paro convocado para el 14 “es la continuidad del plan de lucha que comenzamos tras el fracaso de las paritarias y que venimos construyendo con importante participación en asambleas en las distintas facultades de la UBA”.



“La decisión se da luego del desplante del gobierno nacional a la paritaria universitaria, en la que las autoridades impusieron por decreto un aumento de un 6% sobre la paritaria 2023, resultando en un atraso salarial del 50% en solo 90 días de gobierno”, expresó Federico Montero, secretario de Organización de CONADU.



“A eso se suma el congelamiento del presupuesto universitario, la suspensión de las becas para estudiantes, el desguace en Ciencia y Tecnología, y la quita salarial del FONID para el nivel preuniversitario, entre un conjunto de medidas orientadas a asfixiar a las universidades públicas, en línea con la política de miseria planificada y disolución nacional que lleva adelante Milei con la anuencia de los funcionarios de Educación”, remarcó Montero.



Las organizaciones sindicales del sector universitario convocaron a “movilizar a lo largo y a lo ancho del país para defender el salario de las trabajadoras y los trabajadores de las universidades nacionales, los puestos de trabajo, las jubilaciones dignas, el derecho de las y los estudiantes a la educación universitaria y preuniversitaria y de nuestro pueblo a contar con universidades públicas que sean capaces de producir el conocimiento que permita resolver sus grandes problemas”.



En el mismo sentido, también consideraron fundamental “comprometer a las legisladoras y legisladores a un gran debate de defensa y la elaboración de las leyes que garanticen el funcionamiento de la universidad pública”. “Exigimos la urgente convocatoria a paritarias libres por parte del Gobierno Nacional”, concluyó el comunicado que contó con las firmas de CONADU Histórica - CONADU -FEDUN - FAGDUT - UDA - CTERA -FATUN - (CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, CGT).