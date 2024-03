Para Frigerio, el legado de Urquiza "tiene que ser la guía hacia el futuro"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó el acto en el Monumento a Urquiza en la ciudad de Paraná en horas de la tarde del martes.En primera instancia, reivindicó: “Es mucha emoción.No todos los países y provincias tienen la historia rica que tiene Entre Ríos y la debemos honrar”. En la misma línea, agregó: “Estos homenajes tienen esos sentidos. Primero que todos conozcamos esta historia, que la apreciamos y que no pasemos de largo. No que pasemos de largo este Monumento y no le damos la dimensión que tiene en este marco, además de la naturaleza”., sostuvo en diálogo consobre el legado que dejó el prócer entrerriano.Por último, dio a entender la situación que se vive en el país, en Entre Ríos y Paraná: “Hay que mejorar la calidad de vida de nuestra gente, sobre todo en un momento tan difícil que le toca pasar a Argentina y a nuestra provincia. Debe ser uno de los momentos más difíciles de la historia de nuestro país desde 1854 hasta ahora. Le toca al presidente en el país, me toca a mí en la provincia y a Rosario (Romero) en el municipio. Son tiempos más complejos que tenemos que tener una eficiencia y eficacia a la hora del manejo de los recursos públicos, que son los de la gente, y gran transparencia y austeridad a la hora de ejercer nuestra función”.