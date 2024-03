Milei le transferirá a la Fuerza Aérea la flota de aviones de la Presidencia

Por decisión de Javier Milei, el Gobierno definió que toda la flota de aviones de la Presidencia sea transferida en los próximos días a las Fuerzas Armadas, para que el organismo disponga de las aeronaves, tanto en lo que respecta al mantenimiento como a la operación.



De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, los vehículos pasarán a estar en manos de la Fuerza Aérea, que desde hace unos meses encabeza el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, designado por el ministro de Defensa, Luis Petri.



Entre las aeronaves que serán entregadas a esa institución, se encuentra el imponente Boeing 757-256 que Alberto Fernández compró recientemente para que funciones como el ARG 01, ex Tango 01, el cual comenzó a ser utilizado el año pasado.



La medida se tomó en el marco de la intención de Milei de reducir el gasto público del Estado, por lo que ahora Presidencia ya no deberá hacerse cargo de los costos de mantenimiento de los aviones, sino que de eso se ocupará la Fuerza Aérea.



En total, son dos aviones, el Boeing 757 (ARG 01) y un Boeing 737 (ARG 02) -también existe un Leart 60 (ARG 03) que ya estaba en manos de la Fuerza Aérea- y tres helicópteros, un Black Hawk S70 (ARG 10), un Sikorsky S 76 (ARG 11) y un Sikorsky S 76 (ARG 12).



Todos ellos se traspasarán y el objetivo es que el organismo de defensa tenga, además del mantenimiento de la flota, también la conducción operacional, aunque, en caso de necesitarlo, el Presidente continuará contando con estos vehículos para su traslado.



“La intención es realizar el traspaso de la flota de aviones a la Fuerza Aérea, por lo que se siguen realizando las auditorías y los relevamientos pertinentes para continuar con el cumplimiento de la orden del Presidente de la Nación. Si bien la flota ya es operada y mantenida por personal de la Fuerza Aérea, lo cierto es que hoy depende formalmente de la Secretaría General de Presidencia. Siempre buscando la eficiencia. Fin”, detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni.



El avión que compró Alberto Fernández

El Estado Argentino compró el Boeing 757-256 en diciembre del 2022, luego de un largo proceso administrativo, pero el avión recién llegó al país a fines de mayo del 2023 y fue usado varias veces por el entonces presidente, Alberto Fernández, así como también por quien era el ministro de Economía, Sergio Massa.



Para adquirir el ARG 01, el Gobierno tuvo que invertir USD 21.730.000 y entregar el viejo Tango 01, que estaba valuado en unos USD 3 millones. Con capacidad para 39 pasajeros, la nueva aeronave cuenta con un dormitorio principal con todas las comodidades, y otras dos habitaciones privadas para visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones.



La aeronave nació como avión de pasajeros en el 2000, se modificó a configuración VIP en 2004, y tuvo una remodelación en 2012. Su último dueño, un millonario israelí, se lo había entregado a su ex esposa en la división de bienes, hasta que finalmente pasó a ser propiedad del gobierno argentino.



La compra del avión puso fin a un proceso de casi ocho años. El antiguo Tango 01 estuvo parado desde 2015. Durante la administración de Mauricio Macri hubo varios intentos frustrados para reemplazarlo: la primera licitación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se cayó por las internas dentro del Gobierno y la segunda, por la situación económica del país.



Desde que asumió en el cargo, Milei no usó ni una vez este vehículo, ya que para ahorrar costos prefirió viajar siempre en vuelos de línea, incluso cuando tuvo que trasladarse al exterior, como para su visita a Israel, a los Estados Unidos, a Italia y al Vaticano.(Infobae)