Frigerio en ExpoAgro: “Al campo hay que sacarle la pata de arriba de la cabeza”

Foto: Frigerio en la inauguración de Expoagro

Comenzó una nueva edición de la ExpoAgro 2024 y en la misma, a través de expositores y distintas muestras, se conoce las últimas tendencias sobre maquinaria agrícola, insumos, servicios y ganadería.Desde hoy y hasta el 8 de marzo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás se desarrolla la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región, en la que durante cuatro días se concentrarán compradores, vendedores, entidades financieras y rondas de negocios.El gobernador Rogelio Frigerio, presente desde la jornada de inauguración, ponderó aque la Expo Agro “es un reconocimiento a nuestro campo, el que siempre ha salvado las papas y ha logrado que Argentina, aun en las peores crisis, pudiera resurgir”. “Siempre hay que apoyar al campo y acá estoy, una vez más”, sentenció.“El campo viene atravesando ejercicios muy difíciles con la sequía y problemas climáticos, por lo que todos apostamos a que este año sea mejor, porque Argentina lo necesita en un momento durísimo para todos nuestros compatriotas”, destacó el mandatario entrerriano al remarcar: “Estamos poniendo toda la esperanza en nuestro campo, en un año tan complejo que nos toca atravesar”.En la oportunidad, Frigerio recalcó que se mantiene “en permanente contacto con todas las organizaciones vinculadas al agro y la agroindustria". De hecho, refirió que se encuentra “abocado a los caminos de salida de la producción, que tienen un deterioro increíble en nuestra provincia”. “Dimos muestras concretas de que queremos solucionar este tema, entre otros puntos, destinando el 50% del impuesto inmobiliario rural al mantenimiento de los caminos rurales y poniendo a trabajar a Vialidad Provincial como hacía mucho no se veía en la provincia”, fundamentó.Consultado al gobernador sobre la relación con las políticas del gobierno de Javier Milei, éste se mostró “de acuerdo con el norte en el que el Presidente está llevando al país”, pero –advirtió- hay cuestiones concretas en las que me he opuesto, como el intento de incrementar las retenciones a las economías regionales”. “Ahí me verán en la vereda de enfrente porque ese no es el camino”, prometió.“Acompaño el norte en el que el Presidente está llevando al país y creo profundamente que Argentina tiene que encaminarse hacia otro lugar, salir de las políticas populistas y la demagogia que trajo el kirchnerismo al país, pero siempre defendiendo los intereses de los entrerrianos, y de los productores”, reafirmó.