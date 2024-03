El gobierno convocará a una reunión con gobernadores

El presidente Javier Milei trabaja para consolidar el Pacto del 25 de mayo que anunció en el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa y tiene en mente convocar a una reunión previa con gobernadores para definir lineamientos conjuntos y avanzar en los puntos que permitan la firma de los 10 principios de un nuevo orden político y económico para la Argentina."El que no quiera acordar sobre los puntos del Pacto se quedará afuera de un consenso político en la Argentina, de un pacto político que va a ser histórico. Entonces, seguramente cargará con esa responsabilidad", señaló el ministro del Interior, Guillermo Francos, en declaraciones radiales en un mensaje direccionado a las provincias.y con la convocatoria en la cocina, fuentes de Gobierno revelaron ante la agencia Noticias Argentinas que, en las próximas horas, habrá uy luz verde para cursar las invitaciones, aunque no descartan que se negocie "uno por uno" con los mandatarios provinciales.La intención del Poder Ejecutivo es reiniciar el debate previo al llamado en Córdoba para avanzar en las bases que permitan la reconstrucción del consenso para la firma del pacto, pero también en la reestructuración de los apoyos a Ley Ómnibus, reducida, que se presentará tras la apertura de sesiones ordinarias.y, a su vez, a ejercer presión sobre las mismas.Mientras tanto, con motivo de una nueva edición de Expo Agro, el Presidente asistirá este martes a San Nicolás para dar el presente en la feria que reúne a funcionarios y dirigentes de todo el arco político y se cruzará con el gobernador Axel Kicillof que también estará en su inauguración.Tras la convocatoria, varios gobernadores celebraron y adhirieron al Pacto del 25 de Mayo. Uno de ellos fue el chubutense, Ignacio Torres, quien "celebró y acompañó la convocatoria" a pesar de sus fuertes críticas.A su vez, Torres aprovechó su mensaje para pedirle al Presidente que asista a la reunión en Puerto Madryn del 7 de marzo, donde los gobernadores patagónicos planean "diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo".El gobernador cordobés, Martín Llaryora, fue otro de los mandatarios que, en el último tiempo, tuvo una relación de cercanía y rechazo con el Ejecutivo y ahora se plegó al llamado de Milei.Otro de los díscolos con el Ejecutivo había sido el mandatario radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien protagonizó cruces discursivos con el Gobierno por los fondos para el transporte público santafesino.Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien recurrió a la Corte Suprema para reclamar el fondo de incentivo docente que el Gobierno no envió a su provincia, decidió responder positivamente a la convocatoria. En la misma línea, se manifestó el mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo, a través de las redes sociales.El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien viene manteniendo posturas cercanas a la Casa Rosada, también celebró el Pacto de Mayo. Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos y ex ministro del Interior de Mauricio Macri, pidió que cuenten con su persona para impulsar el acuerdo.El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se sumó a la iniciativa.Además, hasta el momento, también celebraron la iniciativa del Gobierno nacional, Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Raúl Jalil (Catamarca); el radical Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).En tanto, el mandatario neuquino, Rolando Figueroa, no hizo referencia a la convocatoria.Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró que el pacto que propone el Presidente "nunca será posible si antes no se respeta la Constitución Nacional". El mandatario pampeano fue el primero en manifestarse en contra de la iniciativa gubernamental.Aun no se manifestaron al respecto de la convocatoria presidencial el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Valdés (Corrientes); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz).Tampoco se expresó el respecto uno de los principales detractores del Gobierno nacional, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien protagonizará por la tarde la apertura del 152° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense.