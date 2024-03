Pettovello afirmó que nuevos planes permitirá una "modernización laboral"

En una entrevista para LN+, Pettovello se refirió al fin del programa "Potenciar Trabajo" y la creación de los programas "Volver al trabajo" y "Programa de Acompañamiento Social", que reemplazarán al eliminado porque el "objetivo no se cumplió"."Decidimos segmentar el plan porque el objetivo no se cumplió. De todos los planes Potenciar solo el 1,3% consiguió trabajo. De todo ese universo, hay mucha vulnerabilidad y tiene menos posibilidades de entrar al mercado laboral", detalló."Hoy los trabajos son diferentes. Yo creo que hay que aggiornarse a las nuevas formas de trabajar. La flexibilización laboral no quiere decir ir en contra de los derechos de los trabajadores sino que va a posibilitar que la gente pueda trabajar", explicó la ministra.Consultada por el paro nacional docente de este lunes, la funcionaria indicó que "no existe" la "paritaria docente nacional" y enfatizó que la "educación depende de las provincias"."Yo creo que la educación es importante, porque hay chicos que no saben leer o comprender textos. La educación está en crisis y los docentes y todos peleamos por un salario mejor pero todos tenemos que hacer un sacrificio", aseveró.Sobre la política alimentaría del Gobierno, sostuvo: "Nosotros planificamos una política alimentaria de una manera distinta. De una manera en que a los organizadores de las organizaciones sociales no les conviene. Nosotros queremos transparencia".En cuanto a las críticas sobre la distribución de medicamentos oncológicos, denunció que había compras "irregulares"."Las compras se hacían de una manera irregular, con procesos administrativos que no están contemplados lícitamente. Había cuatro o cinco laboratorios que hacían cotizaciones por mes. Nosotros auditamos para ver que alguien no se quede con lo que no le pertenece", señaló la funcionaria.Además, la titular de la cartera de Capital Humano consideró sobre su encuentro a principios de febrero con integrantes de los movimientos sociales que "tenían viciadas la voluntad porque no podían decidir por ellos mismos".