Pérsico aseguró que "no hay intermediación" en los planes sociales

Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita, en diálogo con la radio FM Millenium respondió las acusaciones del presidente Javier Milei, quien había dicho durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso este viernes que las organizaciones sociales son "gestores de la pobreza".



Al respecto, el dirigente del Movimiento Evita indicó que "no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda quedarse con la plata".



"Hace mucho que los planes se cobran en una tarjeta" a nombre de cada beneficiario y por lo tanto "no hay una intermediación", detalló Pérsico.



Asimismo, el dirigente social acusó al Gobierno nacional de "no plantear una salida para los pobres" porque para el Presidente "no son argentinos de bien".



“Hasta ahora Milei no ha pagado nada. Él dice que sí, pero no repartió ni un kilo de arroz a los comedores", aseguró y advirtió que "el Movimiento Evita tiene 2.800 comedores en regla y no recibimos nada”.



Denunció que "el arreglo que el Gobierno hizo con la Iglesia y con Caritas fueron cartas compromiso, pero los expedientes no han salido" del Ministerio de Capital Humano y agregó que "el Estado no funcionó ni en enero ni en febrero. No salió ayuda de ningún tipo”.



También destacó el papel de la economía popular porque "la mayoría de los trabajadores viven de changas y hay que dignificar esa economía" y advirtió que "hace muchos años que las organizaciones sociales venimos ayudando al Estado para generar trabajo en el territorio”.



Sobre las perspectivas de diálogo para resolver la situación de los comedores comunitarios, Pérsico confirmó que desde su organización "no hemos hablado con nadie del gobierno porque no nos convocaron" y opinó que el presidente Milei "piensa que el área que tiene (la ministra de Capital Humano) Sandra Pettovello no es importante y lo está haciendo desaparecer" para "achicar el Estado a su mínima expresión".



"Los pobres para Milei no son los argentinos de bien. Para él los argentinos de bien son los grandes empresarios que no necesitan del Estado”, afirmó Pérsico el referente social y enfatizó que los funcionarios del Gobierno nacional "se cagan en los pobres y no les plantean ninguna salida”.