Zago: “Vamos a ir por la Ley Ómnibus nuevamente”

El diputado y jefe de la bancada de La Libertad Avanza Oscar Zago respaldó el “Pacto del 25 de Mayo” con los gobernadores que anunció el presidente Javier Milei y condicionó a la aprobación de la Ley Ómnibus.Aplaudimos mucho, estamos muy contentos. La convocatoria para el 25 de mayo es trabajar en conjunto, acompañar. Hay que volver a sentarnos en la mesa del diálogo, no de la discusión. Vamos a ir por la Ley Ómnibus nuevamente”, dijo Zago en declaraciones a radio Mitre.“La convocatoria fue buena, estuvieron los gobernadores, senadores, diputados. Estuvo Milei en esta apertura. Fue, en general, buena, no fue una ovación solamente de hinchada, sino de mucha gente”, agregó el diputado de LLA.Zago aseguró que “la sociedad necesita un cambio” y que “la sociedad, en la calle, acompañó con una gran esperanza. Hay sectores que la están pasando muy mal”, sostuvo.Javier Milei convocó a los gobernadores a firmar un pacto de 10 puntos que incluye la reducción del gasto público, una reforma laboral y tributaria y la rediscusión de la coparticipación. (Foto: presidencia)“Vamos a tener una buena convocatoria al diálogo. No esperemos al 25 de mayo, esperemos al día lunes a sentarnos en el Congreso. Convocó a los gobernadores a la Casa Rosada”, cerró.