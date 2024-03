Las repercusiones de los gobernadores tras el llamado al Pacto de Mayo

Pacto de Mayo: la respuesta de los gobernadores

Luego del discurso presidencial de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, los gobernadores se pronunciaron sobre el Pacto de Mayo.El mandatario libertario convocó a los dirigentes provinciales que para el 25 de mayo, en Córdoba, se firme el Pacto de Mayo con los gobernadores. Se trata de un acuerdo que busca una reforma tributaria, la reducción del gasto público y el gasto público innegociable, entre otros puntos clave.La propuesta, en síntesis, consiste en 10 puntos que tienen como objetivo la “reconstrucción de las bases de la Argentina” que deben firmar todos los gobernadores del país.Uno de los primeros en referirse al Pacto de Mayo fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri: "Señor presidente @JMilei, comparto la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente. Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso".Luego de un confrontamiento por la coparticipación, Ignacio Torres se manifestó positivamente sobre el tratado e invitó a Javier Milei a una reunión junto a gobernadores patagónicos., expresó en X.El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mostró un total acuerdo con los puntos expresados por el Presidente en su discurso:El cordobés pidió ampliar la convocatoria a las mesas de "productores y trabajadores" para que expresen que necesita la Argentina. El gobernador argumentó que Argentina "no necesita un capricho ni decisiones autoritarias, sino los nuevos parametros para incertarnos en el mundo, reformas para ser más competitivos y obras que nos hagan multiplicar por tres la producción".En la misma línea, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó "la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente @JMilei. Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan"."Como representantes de Tucumán, la tierra donde se declaró la Independencia, acompañaremos la convocatoria del Presidente para reunirnos en Córdoba. Es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos", dijo, por su parte, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo.Claudio Poggi, el gobernador sanjuanino, fue otro de los dirigentes que se sumó a la iniciativa libertaria: "Presidente @jmilei, comparto con usted su iniciativa de equilibrar las cuentas públicas , San Luis hoy sufre las consecuencias de 4 años de deficit fiscal . Coincido en que la política es una herramienta para el bien común y no para perpetuarse en el poder. Lo acompaño en avanzar en los acuerdos federales necesarios para realizar los cambios y las transformaciones que como País tanto necesitamos para salir adelante".El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, sumó su apoyo a la convocatoria a firmar el Pacto de Mayo, propuesta ayer por el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, y dijo que el rumbo es "la austeridad y el diálogo". "Presidente @JMilei celebro su convocatoria al pacto del 25 de mayo. La austeridad, el diálogo y un acuerdo que nos permita mirar hacia adelante para el progreso de los argentinos, es el rumbo", posteó en las últimas horas en su cuenta de la plataforma X.Y agregó: "Cuenta en esta tarea con nuestro acompañamiento como gobierno y con el coraje de quienes estamos listos para transitar el camino de la prosperidad.El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, habló un día después del discurso presidencial y consideró que "el peronismo tiene que ir a Córdoba y trabajar en este nuevo pacto para todos los argentinos" en referencia a la convocatoria realizada ayer por el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa.El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, también celebró la convocatoria un día después y dijo que los mandatarios quieren "proponer, escuchar y ser escuchados" para "dejar definitivamente este presente atrás hacia el camino del crecimiento"."Celebro la convocatoria anunciada hoy por el presidente Javier Milei a los gobernadores y espero ansioso que se concrete. Queremos proponer, escuchar y ser escuchados, tener la oportunidad de que el gobierno nacional conozca nuestra visión y nuestros proyectos para dejar definitivamente atrás este presente que duele y encaminarnos por un camino de crecimiento", expresó el mandatario desde su cuenta de X (exTwitter).