Daer, sobre el Pacto de Mayo: "Los convocan a acuerdo pero los condicionan"

Política

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, advirtió hoy a los gobernadores que la convocatoria a firmar el Pacto de Mayo, realizada ayer por Javier Milei al hablar ante la Asamblea legislativa, les pone "condiciones con las votaciones en el Congreso" y dijo, por otro lado, que "los paros están todos los días en la agenda" de la central obrera."No tenemos expectativas porque no fuimos convocados al Pacto de Mayo", dijo hoy Daer en declaraciones a radio Mitre sobre la convocatoria realizada anoche por Milei, al dejar inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso."Los gobernadores tienen que ponerse en los términos de representación que tienen, porque los están convocando a un acuerdo de adhesión pero los condicionan con las votaciones en el Congreso", advirtió el dirigente gremial.Por otro lado, Daer rechazó una de las iniciativas presentadas ayer por Milei, en el marco del paquete de proyectos "anticasta" que mandará al Congreso, relacionado con el funcionamiento de los sindicatos, que contempla elegir autoridades de forma periódica supervisados por la justicia electoral, con una sola reelección posible, y que los convenios colectivos específicos primen sobre los convenios colectivos del sector."El tema de fondo no son los dirigentes sindicales, el tema de fondo es la jerarquía de los convenios colectivos de trabajo. Es inadmisible para el movimiento obrero que se rompa la jerarquía de los convenios colectivos de trabajo porque ahí desaparecen los derechos laborales", expresó Daer."El tema de los mandatos habrá que discutirlo en el Congreso. Es raro que algunos del PRO aplaudieran cuando van cursando un cuarto mandato", dijo el sindicalista y explicó que, en términos de elecciones sindicales, "el código electoral es supletorio de los estatutos de las organizaciones y la ley sindical, se torna abstracto lo que dice".Para el sindicalista lo más importante es "frenar de manera urgente el DNU" y aseguró que están "bien encaminados" en ese sentido."Un acuerdo como el que presentaron en el DNU puede ir por debajo del convenio marco y de la Ley de contrato de trabajo", indicó el dirigente gremial.Daer explicó que esto generaría "mayor inequidad en el contexto de un país federal que tiene que tener las mismas condiciones sin importar donde hayas nacido y te desarrolles" y advirtió que "se pretende atomizar la negociación colectiva, hoy ningún trabajador puede cobrar por abajo del convenio colectivo".Por este motivo, el dirigente explicó que "no se puede modificar por decreto" y debe "modificarlo por ley y aún así va a chocar con las posibilidades constitucionales".Daer expresó que el Congreso "debe tener la valentía de detener ajustes terribles que son imposibles" porque "la caída del salario real sigue".