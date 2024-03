Osuna: "Esperábamos respuestas a cosas que nos preocupan y no estuvieron"

Política Los principales puntos del discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei inauguró las 142° Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación. En ese marco, durante su discurso, anunció que enviará un “paquete de leyes anticasta” y convocó a los gobernadores de las 23 provincias y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la firma de un nuevo pacto fundacional para la República Argentina.y expresó: “fue un discurso con un objetivo claro de frases que buscan denostar la política como una herramienta que evidentemente él le teme. En ese sentido, me parece que esos lugares comunes de denostar la política tienen que ver con adjudicar solo beneficios a quienes hacen uso o ejercen la política. Eso fue gran parte de su discurso”.“Está conformando una propuesta que está planteada como la toman o la dejan pero que tiene cuestiones significativas. La primera es la inviolabilidad de la propiedad privada, cuestión que plantea la Constitución Nacional, no necesita un pacto. Es una convocatoria al regreso a las AFJP como parte de una propuesta para las jubilaciones que en su momento vivimos, muchos padecieron porque tenía que ver con las comisiones de las financieras y explotación de quienes aportaban”, dijo.Indicó que “también está la cuestión de la explotación de los bienes naturales, que en la Constitución plantea la propiedad de las provincias, por lo tanto, es un acuerdo sobre el que se debe trabajar. Los gobernadores en estos últimos días y en virtud de un conflicto desatado a partir de Chubut, lo han planteado. Eso también vale para el litio en el norte, para el agua en la zona Litoral, en la Patagonia. Son cuestiones que un gobierno nacional tiene que trabajar con las provincias. Lo mismo ocurre con la coparticipación”.Consideró que la convocatoria a los gobernadores “frente a la encrucijada y la encerrona que él mismo como presidente fue generando y creando en un conflicto de alta tensión con los gobernadores, lo que plantea es una salida, un atajo, que pueden ser estos 10 puntos. Habría que ver la propuesta que se plantea, llamativamente no dice nada sobre el endeudamiento o nueva deuda, cuestión que es uno de los objetivos de este gobierno”.Indicó que “son temas que hay que trabajar y, más allá de un acuerdo con gobernadores, son cuestiones en las que el Poder Legislativo debe expresarse. De hecho, él plantea retomar las definiciones que estaban incluidas en la Ley Bases o Ómnibus, que se frustró en Diputados. Vuelve sobre eso. Creo dos cosas. Por un lado, este discurso y lo que plantea muestra una denostación a la política porque le teme a la fuerza que puede tener el ejercicio de la política. Por otro lado, está la harina subiendo al 106%, el aceite al 105%, los salarios equivalentes a lo que se ganaba en el 2001, o en un hecho inédito la empresa Acindar paralizando la producción por un mes, la caída de ventas del sector comercial que supera el 40%, el costo de la leche, el FONID que no llega. En ese marco, él no hizo ninguna referencia a problemáticas puntuales, como el Fondo del Transporte que afecta a tanta gente. No se refirió a los medicamentos con los cuales no cuentan quienes padecen enfermedades crónicas o las miles de pensiones por discapacidad que dio la orden de que se caigan. Qué pasa con las universidades y su presupuesto, las denostó. Usó datos mentirosos respecto a la situación de niños y niñas planteando que en tercer grado el 30% no sabe leer y un 70% que no sabe calcular. Son datos absurdos e indemostrables. Los usa para mostrar un panorama sombrío e instituirse en un salvador. Eso en la Argentina de hoy no es posible, hay que hacerlo de manera colectiva y solidaria y hay poderes de Estado que debe participar”.Expresó que “acabamos de vivir un escenario montado para que el presidente hable y sea aplaudido. Los aplausos venían exclusivamente del grupo de legisladores de La Libertad Avanza, que son menos de 40. El resto permaneció con mucho respeto, en silencio, escuchando y esperando respuesta de cosas que nos preocupan y no estuvieron”.