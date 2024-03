Milei tuiteó en hebreo y generó intriga: ¿anticipo de anuncios en el Congreso?

Incógnita

Cómo será el discurso

El operativo de seguridad

Horas antes de su esperado discurso para abrir las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei tuiteó en hebreo y despertó la inquietud."Y Dios dijo a Moisés: alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste", publicó el mandatario.La cita surge del pasaje bíblico Éxodo 34:1-25 incluido en el Antiguo Testamento en hebreo y parece ser una señal que refiere a la ahora caída ley ómnibus.Tras esto, no fueron pocos los usuarios de redes sociales que interpretaron esta cita como un adelanto de los anuncios que Milei hará este viernes en el Parlamento, donde se espera una "sorpresa".En particular, la cita hace referencia a los 10 mandamientos y se trata de la continuación del Éxodo 32:15-19 en el que, luego de que Dios le entregara a Moisés las tablas con los mandamientos, este descendió del monte de Sinaí y vio al pueblo adorar al becerro de oro.Al ver esto, Moisés rompió las tablas al tirarlas al suelo ya que la adoración de esta imagen que en el Antiguo Israel era de culto común, en el Antiguo testamento se considera como símbolo de idolatría.Por ende, el fragmento que compartió Milei se puede entender como una señal de que podría volver a presentar la Ley ómnibus, ya que refiere a que Dios le pide a Moisés que reponga las "tablas de ley" que rompió para luego escribir nuevamente los 10 mandamientos.Según señalaron fuentes cercanas al Presidente, se espera que este haga en su discurso alusión a este fragmento en relación a la "Ley Bases" y sus puntos centrales, en los cuales Milei volvería a insistir tras la caída del proyecto en la Cámara de Diputados semanas atrás.Tal como adelantó El Cronista, el primer mandatario dará un discurso "al estilo Javier Milei: contundente, disruptivo, frontal y auténtico". Así adelantaron en la Casa Rosada que será el tono del mensaje que hoy a las 21 el Presidente dará al Congreso en medio de un fuerte operativo de seguridad y con el telón de fondo de una fuerte tensión política con los gobernadores y legisladores opositoresMilei dejará inauguradas las sesiones ordinarias del Parlamento con una renovada crítica a la "casta" política, hará un fuerte llamado a los legisladores a aprobar la ley ómnibus que quedó abortada, a la vez que buscará reforzar el mensaje de "ajuste para salir de la crisis" y desplegará una batería de denuncias de irregularidades encontradas en el gobierno de Alberto Fernández.Desde lo gestual, el Presidente optó por dar el mensaje a las 21, un horario inusual para la apertura de sesiones ordinarias. Se trata de una simbología de clara similitud con los mensajes de los presidentes estadounidenses cuando ofrecen el Estado de la Unión al Capitolio. Esto es: el discurso será dado desde un atril, en horario central y bajo la idea de hacer un fuerte señalamiento al Congreso que hasta ahora no acompañó sus propuestas de "refundación nacional" de la Argentina.La llegada de Milei a las 21 al Congreso se dará en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Desde las 17 horas y hasta la finalización del acto, este incluirá cortes de calle y modificaciones en el recorrido que realizan los transportes públicos.En las inmediaciones del Congreso Nacional, el Gobierno establecerá tres anillos de seguridad en un operativo de similar envergadura al que tuvo el despliegue para la asunción de mando el 10 de diciembre.Casa Militar y las fuerzas federales se ocuparán de los primeros dos anillos, desde el Bajo y la Casa Rosada hasta la calle Rincón, y a lo ancho entre avenida Corrientes y la avenida Belgrano. En tanto, la Policía de la Ciudad se encargará del tercer anillo.