Contratados: UPCN esperará los resultados de la revisión

UPCN supo que culminó el trabajo de revisión de contratos, recategorizaciones y nombramientos, cuya prórroga venció este jueves, y ahora los trabajadores "tienen que esperar la notificación formal", sobre su situación, explicó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.



"Si no fueron notificados, deben presentarse en su lugar de trabajo y hacer las tareas habituales. Y si fueron notificados desvinculándolos, y consideran que esto es injusto, el gremio hará los planteos que tenga que hacer, de cada caso en particular, ante los organismos que corresponda", detalló al respecto.



La dirigente gremial advirtió que "en muchos casos los compañeros no saben qué hacer" debido a que "todavía la información no ha llegado a todos los sectores de la administración pública que podrían se alcanzados". Por eso, "ante la incertidumbre y la consecuente preocupación, los trabajadores se referencian con el gremio para ver qué va a pasar".



"Hemos visto que hay muchos casos que tienen antigüedad como contratados de obra y otros que pasaron a contrato de servicio por vía de la paritaria. También hay trabajos técnicos que necesitan personal calificado, y son sus propios compañeros o jefes quienes están solicitando su continuidad", expuso Domínguez. Por eso resaltó: "Pedimos que se respete al trabajador, que se contemple toda su trayectoria".



Advirtió luego que "algunos funcionarios están informando verbalmente situaciones que después no sabemos si se van a confirmar o no" por lo que remarcó que los trabajadores "deben esperar el formalismo de la notificación".



"Estamos aguardando que estas situaciones se resuelvan urgentemente. La semana que viene vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de cada situación", anticipó.



Tras expresar que el Gremio quiere tener "una devolución de parte del Gobierno respecto al resultado de la revisión y de la información que se analizó, para conocer cómo está cada uno de los organismos", la Secretaria Adjunta subrayó: "Esperamos que la política no se meta en un tema tan delicado como es la fuente de trabajo y que el Gobierno sea justo en sus decisiones".