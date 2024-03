Trabajadores del Registro Único de la Verdad denunciaron “desmantelamiento”

Trabajadores d el Registro Único de la Verdad (RUV), denunciaron que al menos cuatro compañeros fueron “despedidos el jueves y reincorporados el día viernes”. Entre las personas a quienes se les dieron de baja los contratos de servicio se encontraban Alejandro Milocco, militante comunista, con ocho años de antigüedad en el RUV; a Laura Méndez, hija de desaparecidos, militante de Hijos y con más de 10 años en el organismo; Luis Jaureguiberry, ex preso político con casi 10 años de experiencia en el RUV y el abogado especialista en DDHH y trabajador del organismo con 12 años en la administración, Marcelo Boeykens.Al respecto, Boeykens, a, expresó que “fuimos despedidos cuatro trabajadores del Registro Único de la Verdad, que es un organismo dentro de la órbita de Derechos Humanos, que se dedican a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, pero hay quienes entendían que no tienen más funciones por cumplir”Precisó que en su caso “llevaba doce años de trabajo y entre los otros trabajadores hay ex presos políticos, referentes militantes, hija de detenidos desaparecidos. Sostenemos que quienes fuimos cesanteados ayer se realizó con “mucha precisión quirúrgica”.En este sentido, Boeykens mencionó que este viernes por la mañana fueron reincorporados los trabajadores. “Es llamativo lo ocurrido, porque por constitución provincial, nacional hay estabilidad del empleo público. Nunca se nos inició una causa o un sumario es por ello que no sentimos amparados por el gremio y los derechos humanos”.“Los trabajadores no podemos cargar con la responsabilidad del gobierno de que no tengamos el pase a planta. Está desde julio del 2023 en el Despacho y espero que sigan los canales administrativos”, precisó y amplió que “el Estado es el empleador en negro más grande que tiene el país, pero esto no puede recaer en los trabajadores”.Por su parte, otro de los trabajadores que habían sido cesanteados, mencionó que “los trabajadores de Derechos Humanos, tenemos una identidad especial, no somos otro tipo de organismos. En nuestro caso militamos los derechos humanos desde la Dictadura, entonces que vengan unosy hablen de estos temas y realicen un desmantelamiento lo que para nosotros costo tanto, nos vimos muy sorprendidos”.“El Registro Único de la Verdad es un archivo histórico al que nosotros nos negamos este en las oficinas de Acevedo Miño que tiene una visión distinta”, cerró.