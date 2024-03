La Bicameral de DNU convocará a funcionarios del Gobierno

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resolvió citar a funcionarios del Poder Ejecutivo a partir de la semana que viene, entre los que se destacan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que expongan sobre los alcances y detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 firmado por el presidente Javier Milei a mediados de diciembre del año pasado.



Además la Comisión resolvió incluir en la discusión los más de 100 DNU firmados por el gobierno de Alberto Fernández y que nunca fueron debatidos en la Bicameral.



La reunión de senadores y diputados se prolongó este jueves por más de dos horas y media y estuvo marcada por fuertes cruces entre los legisladores del radicalismo, PRO, La Libertad Avanza y Hacemos Coalición Federal, y los del Frente de Todos.



Mientras los primeros apoyaron la moción de citar a los funcionarios y continuar analizando la validez del DNU, el kirchnerismo insistió en que los artículos 19 y 20 de la Ley que reglamenta los Decretos establecían que el documento ya debía ser llevado al recinto para su tratamiento.



"En ningún lado dice que la Bicameral no pueda seguir tratando el DNU", aseguró el diputado porteño de PRO Hernán Lombardi, al responderle a la senadora kirchnerista mendocina, Anabel Fernández Sagasti, quien había cuestionado que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se había negado a facilitar la sesión especial que el Frente de Todos pidió en dos oportunidades.



Por su parte, el diputado bonaerense Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, pronosticó que "este DNU se caerá, aparentemente, de manera inminente en el Senado" y aconsejó comenzar a tratar en la Cámara baja "leyes que vayan reemplazando los diferentes capítulos del DNU".



La advertencia de Massot está vinculada con que el pasado lunes, un grupo de senadores de la oposición no kirchnerista también le reclamó a Villarruel la convocatoria a una sesión especial con el objetivo de rechazar el DNU en el recinto.



No obstante, la Ley que regula la validez de los Decretos establece que deben ser las dos Cámaras del Congreso las que deben rechazar un DNU para que este cese en su alcance.



"Dado que los plazos están vencidos y el pleno no tendrá demasiadas excusas para no convocar cualquier pedido sesión especial, aprovechemos para poder sostener sesiones informativas respecto del DNU", aclaró Massot.



A partir del martes, la Bicameral recibirá, además de a Posse y a Caputo, al ministro de Salud, Mario Russo; al secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Armando Guibert; al secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Fernando Vilela; al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; y al director o autoridad máxima de Anses.



Con objeciones del kirchnerismo, que avisó en el inicio de la reunión que no participarían de la votación de autoridades en desacuerdo con la forma en que se conformó la comisión, el presidente del cuerpo, el libertario Juan Carlos Pagotto dio inicio al encuentro a las 14.



En primer término, los diputados y senadores votaron al nuevo vicepresidente de la Bicameral, Hernán Lombardi (JXC), y al radical Víctor Zimmerman (UCR), que acompañarán a Pagotto en la conducción de los debates.



En el comienzo de los discursos, Zimermann reiteró el pedido para que funcionarios del Poder Ejecutivo asistan a la Bicameral a explicar en detalle aspectos del último DNU del presidente Javier Milei que busca desregular la economía.



El senador radical explicó que este DNU "no impacta en las provincias de la misma manera", algo que hace necesario "sacarse interrogantes y que los funcionarios puedan enriquecer este debate a efectos de que en un tiempo prudencial podamos analizarlo".



Zimmerman aclaró que no solo se debe debatir el DNU 70/23 de Milei, sino que también deben analizarse todos los DNU pendientes, cerca de 170, del gobierno de Alberto Fernández.



La diputada de Unión por la Patria (UxP), Carolina Gaillard, insistió con la impugnación de la comisión por considerar que fue "irregular la constitución, no se respetó la Constitución y se está alterando la voluntad popular" y volvió a cuestionar la cantidad de lugares que se le dieron a UxP en la comisión.



Gaillard pidió tratar el DNU "en el recinto sin demoras y sin dilaciones" en el tramo final de su intervención.