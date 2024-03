Negociaciones con docentes: “Dialogamos con la verdad”, afirmó Fregonese

Durante una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, se refirió a las negociaciones con los sindicatos docentes y al rechazo de la propuesta salarial, que llevó a que Agmer lleve adelante 48 horas de paro.Planteamos “trabajar con la verdad. El sistema educativo está en una situación muy compleja, como todo el gobierno”, afirmó la funcionaria.Y se explayó: “Asumimos con deuda. Más allá de la complejidad de lo nacional que empeora la situación provincial, estamos en constante diálogo en el Consejo Federal para reclamar los fondos que el gobierno nacional adeuda en concepto de FONID, conectividad y los programas. Están en Hacienda las resoluciones firmadas por la Secretaría de Educación de la Nación y los fondos para las provincias no salen”.Fregonese se dirigió a los docentes para decirles que “estamos trabajando porque entendemos la situación. El gobierno provincial trató de tener la mejor oferta. Seguiremos el diálogo porque creemos justo que el docente tenga lo que se merece”.A la familia le pidió “perdón” porque “a esta discusión la deberíamos tener con los chicos en las escuelas, porque cada día de un chico en el aula es fundamental. No es lo mismo que los chicos estén o no en la escuela. Por eso el gobernador habla de los 190 días de clases. Con los gremios estamos trabajando para que esto suceda. Seguramente, llegaremos a un acuerdo”, expresó optimista.Finalmente, consideró que “las huelgas “impactan en las poblaciones más vulnerables. Es a los que más tenemos que cuidar para reducir la brecha entre los que más y menos oportunidades tienen. Para eso es fundamental que los estudiantes estén en el aula”, cerró.