Troncoso: “La decisión es que los trabajadores no sean la variable de ajuste”

Se realizó una conferencia de prensa en la que participó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y la titular del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, donde se abordaron temas salariales, jornadas de paro y la oferta salarial propuesta por el gobierno. Además, brindó precisiones sobre el recorte de los fondos nacionales y que el gobierno absorbió. "La decisión es que los trabajadores no sean la variable de ajuste” En una primera instancia, Troncoso quiso llevar “tranquilidad a los docentes no agremiados y trasladarles que este gobierno, que el gobernador, tiene la decisión tomada y la voluntad de que los trabajadores no sean la variable de ajuste”. Y puso relieve que, “en virtud de la vocación de diálogo permanente y constructivo, nuestro derrotero está muy claro, recomponiendo salarios en diciembre y enero, convocando a una mesa de diálogo social a todos los gremios del sector público”.



Recordó que “durante febrero convocamos formalmente a paritarias. Habida cuenta de eso, además, el gobierno pudo materializar en hechos concretos esa vocación, generando algo inédito en los últimos años que es mover la base de cálculo salarial durante dos periodos consecutivos”. Paritaria, oferta salarial y Fonid En otro momento de la conferencia, Troncoso hizo referencia a las reuniones paritarias, las propuestas salariales por parte del gobierno. Sostuvo que al asumir el gobierno, "los docentes tenían como base salarial el mes de junio, en virtud de eso, el gobernador decidió mover la base salaria al mes de diciembre y con carácter consecutivo a enero”. Además, amplió que "el sector gremial había reconocido estas medidas".





Por otra parte, Troncoso hizo mención a la medida de fuerza de CTERA - motivada por el recorte de fondos nacionales y a la que se plegó el gremio AGMER. "En medio del contexto nacional complejo – que repercute en la provincia- todos nos anoticiamos de un parto nacional de CTERA el pasado lunes y en consecuencia, AGMER se sumó al paro, algo que es legítimo".



En esta misma línea, sostuvo: "El gobernador tomó la decisión, entendemos que los trabajadores no son una variable de ajuste, y asumió el pago de esos fondos y además otorgar un auto de un 18 por ciento además de correr la base salarial de enero y además se hizo cargo de la recomposición del código 029 – que corresponde a movilidad”.



Y ratificó: “Este gobierno se hizo cargo de un reclamo nacional, propusimos un aumento y la respuesta (por parte de los gremios) fue no. El diálogo no es solamente reconocer a un otro, sino que es la herramienta de construcción política que caracteriza a este gobierno ”.

Acto seguido, mencionó que Frigerio y todo el equipo “está convencido que el diálogo es el camino y no estamos dispuestos a desestimar esto, aun si nos toca predicar en el soledad”. “Descontar los días de paro” Ante las medidas de fuerza de los docentes, Troncoso indicó: “Nos cuesta mucho atender el paro, porque es un contexto difícil. Este gobierno reconoce conquistas y luchas del campo nacional, pero cuando estas luchas impactan a la sociedad, vamos a estar en la vereda de enfrente"



“Es una decisión del gobierno descontar los días de paro”, ratificó el funcionario. Argumentó al respecto que “atenta contra el mérito. Es absolutamente legítimo el ejercicio del derecho de huelga, pero no podemos poner en pie de igualdad al docente que va a trabajar con el que no. Esto tiene un sentido absoluto de justicia y de orden en un Estado de derecho”.



Acotó que “a pesar de no acompañar las medidas de fuerza por 48 horas estamos en contacto con la conducción sindical de Agmer para, la semana que viene, convocar a mesa paritaria y que podamos salir de esto”. Enfatizó que “el gobierno tiene la mejor voluntad del mundo, pero se trabaja sobre lo posible, sobre lo fáctico. No se puede comprometer uno a pagar lo que no se tiene. Es sentido común: no te puedo dar lo que no tengo”.



“Pusimos los números sobre la mesa, no se ocultó nada y acá se entiende que todos tenemos que ceder un poquito, porque sino se empantana la cancha”, advirtió Troncoso.



Y continuó: “Tenemos que aprender a vivir y administrarnos con lo que, por ahora tenemos. El gobernador trabaja día y noche, incansablemente, para dialogar con Nación, eficientizar nuestros gastos. Pero esto va a llevar tiempo”. Hasta que “podamos ir mejorando”, reclamó “racionalidad y sentido común”.



“Estamos dispuestos a negociar lo que haya que negociar y consensuar lo que haya que consensuar, pero con los chicos en las escuelas. Es un compromiso de este gobierno”, completó el funcionario.



Por otra parte, el ministro hizo referencia a los fondos nacionales, mencionó que “Nación recortó un dinero, el gobernador lo puso en el seno de la paritaria para hacerse cargo, pero no fue aceptada la oferta, teniendo en cuenta el aumento del 18% y la movilidad”.



“Estamos a tiempo que eso se pueda liquidar por complementaria”, dijo y enfatizó que “queremos evitar el ajuste a través de la propuesta que el gobierno hace, pero fue rechazada”.



En el marco de la paritaria, mencionó que “queremos hacer todo para arribar a un acuerdo, somos un gobierno con sensibilidad social, por eso vamos a insistir en la negociación”.





