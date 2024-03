La ministra Bullrich destacó descenso del 57% de homicidios en Rosario

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron un descenso del 57 por ciento de homicidios dolosos en el Departamento Rosario respecto de 2023. Así lo indica un informe lanzado este jueves del Plan Bandera que encabeza la ministra Patricia Bullrich a poco más de un mes de su implementación.



"Sabemos que falta mucho por hacer, pero podemos decir que hemos logrado, en el mismo período de 2023, que los homicidios cometidos en la vía pública que tienen que ver con los conflictos de la criminalidad organizada hayan bajado un 57 por ciento, es una cifra impactante", afirmó la funcionaria nacional durante una conferencia de prensa junto al rosarino Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal, Vicente Barreiro, secretario de Seguridad, y Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico.



Bullrich se refirió al Operativo Bandera desplegado en Santa Fe, en particular en los barrios Empalme Graneros, Ludueña, Tablada y Las Heras de Rosario.



"Se han llevado operaciones semiestáticas porque estamos en determinadas zonas de Rosario, estamos focalizando los recursos desplegados teniendo en cuenta la violencia asociada en zonas comprometidas como el barrio Ludueña, Empalme Graneros y Las Heras", explicó.



Según las cifras dadas a conocer por su cartera, en los dos primeros meses del año los homicidios dolosos descendieron un 47,83 por ciento respecto al mismo período del año pasado y un 57 por ciento los cometidos en la vía pública.



La ministra aseguró que esto sucedió debido a la "decisión de trabajar juntos, de haber armado pabellones especiales para los presos de alto riesgo que no conduzcan las operaciones desde las cárceles, más la decisión de ir por los cuatro pilares del narcotráfico: la comercialización, la logística, la policriminalidad (extorsiones, sicariatos) y la demanda".



"Dispusimos que todas las motos que circulan sean controladas porque ha sido el vehículo por excelencia de las amenazas, de los tiroteos, y les solicitamos a todos la documentación y reglamentación y trabajamos con perros para ver si tienen algún tipo de producto ilegal", señaló.



Bullrich añadió que han "detenido en dos meses a 157 personas, 139 vehículos y 603 motos".



"Estamos trabajando en los accesos y las circunvalaciones de Rosario a través de un anillo digital que está prestando atención especial en los peajes y realizando operativos de saturación espontáneos que no estén siempre en el mismo lugar para que los delincuentes no evadan los controles", resaltó.



La ministra sostuvo que hubo "57 procedimientos de incautaciones de drogas y armas" y han "trabajado en más de 150 investigaciones".



"Operación Bandera juntamente con la tarea de la provincia de Santa Fe es algo que hemos tomado con total absoluta seriedad, efectivos de la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y también de la policía provincial están realizando actividades en común", indicó Bullrich, quien felicitó a las fuerzas y al gobernador Maximiliano Pullaro.



Por último, la funcionaria dijo que "esto era una urgencia" y "la decisión, la capacidad de coordinación, la posibilidad de darle a las fuerzas la seguridad de que van a trabajar con absoluta profesionalidad ha permitido hoy decirles a los rosarinos que estamos logrando un objetivo importante".



"En muy pocos lugares en el mundo, si bien vamos dos meses y no hay que relajarse ni un segundo, hay una baja de un 57 por ciento, esto no es una casualidad, es una decisión", concluyó.



Por su parte, Angelini se diferenció de la gestión anterior. “Cuando estaba de ministro de Seguridad Aníbal Fernández o el propio Alberto Fernández como Presidente de la Nación, las propias fuerzas de seguridad te decían «no nos dejan hacer más nada que controles de tránsito». Vos veías las fuerzas federales, que están totalmente preparadas para enfrentar al narcotráfico, caminando por el pleno centro de la ciudad de Rosario”.



Angelini aseguró que hay un incremento de investigaciones por narcotráfico en la región y puso números: 154 expedientes repartidos entre las fuerzas federales.



El informe destaca procedimientos recientes en Rosario y la región encabezados por fuerzas federales, como el operativo “La fruta prohibida”, en el que Gendarmería secuestró 56 kilos de cocaína en el peaje de General Lagos, sobre la Ruta Nacional N° 9, a fines de diciembre. Y la desarticulación de una red vinculada con el narcomendeo en Álvarez y Piñero. Y allanamientos y secuestros en Firmat, Laguna Paiva y Arroyo Leyes. (Rosario 3)