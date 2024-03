Fernández dijo que es "falsa" la denuncia por contratación de seguros

Política Fernández fue imputado por posibles irregularidades en contratación de seguros

El expresidente Alberto Fernández aseguró que es "falsa" la denuncia en su contra por supuestas irregularidades en la contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, dijo que se trata de "una operación" y afirmó que durante su mandato no realizó "negocios con nadie".El exmandatario aseguró que durante su gestión no hizo "negocios con nadie", que "lo único" que se llevó del Estado fue "el enorme honor de ser presidente de los argentinos" y que eso es algo que "ningún operador de prensa" se lo va a "salpicar"."Les pido a todos que entren y vean mis declaraciones juradas, si ha cambiado algo. Busquen si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado", agregó.Fernández pidió que "se investigue" porque "si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín", en alusión al artículo periodístico de ese medio que derivó en la demanda judicial en su contra.En el artículo periodístico se afirmó que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de Anses que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.La causa se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal Ramiro González."El fiscal, como usted, solo ha leído una nota en Clarín que tuvo mucha repercusión y está mal esa nota, no cuenta toda la verdad", apuntó el expresidente en otro tramo de la entrevista.De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (Anses) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.Al explicar los motivos por lo que es "falsa" la denuncia en su contra y que "no es un acto de corrupción", Fernández planteó que se trata de una "operación" y que se da cuenta "de dónde viene"."Me di cuenta que era una operación. Me doy cuenta de dónde viene", destacó, aunque agregó que "no tiene ganas" de "profundizar" en quién estaría detrás de impulsar la denuncia y que "cada uno se haga cargo de lo que ha hecho".Sobre el decreto 823/2021, el exmandatario afirmó haberlo impulsado para "terminar con la corruptela del seguro en el Estado"."En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno", sostuvo.Por otro lado, Fernández comentó que conversó recientemente con el presidente Javier Milei, a quien le pidió "parar con la agresividad"."Le dije a Milei que hay que parar con la agresividad y este tipo de cosas porque meten en la cabeza de la gente que en la política somos todos corruptos y yo no soy un corrupto, nunca lo fui", añadió.Además, planteó estar "muy preocupado" por "lo que está pasando" en el país y que "desbaratar el Estado" no es "la salida que la Argentina necesita"."Necesitamos ayudar mucho a nuestros legisladores y gobernadores, que la están pasando mal y están haciendo frente bien a todo este momento y espero que el presidente Milei en algún momento advierta las cosas que ocurren y corrija algunas de las decisiones que ha tomado", subrayó.Consultado sobre si seguirá siendo el titular del Partido Justicialista (PJ), el exmandatario afirmó: "Voy a ver, yo lo que quiero es que el PJ se reorganice, lo que no quiero es ser un obstáculo"."Estoy buscando el modo de ayudar. Lo que voy a hacer es seguir militando", agregó.