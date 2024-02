A pedido de UPCN quedó contemplada la paritaria en la Ley de Transición

Política Diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de transición de gobierno

La Cámara de Diputados de la provincia trató sobre tablas y dio media sanción al proyecto de ley que busca establecer en la provincia un régimen legal de transición de gobierno que ordene el traspaso de mando entre las autoridades en funciones y las electas.El texto original del Ejecutivo sufrió cambios durante el tratamiento en comisiones. "Se modificó el artículo sobre prohibiciones, que desde UPCN vimos inmediatamente que debía corregirse, a fin de darle valor y reconocimiento al ámbito paritario y a los concursos", señaló la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.Concretamente, con este cambio quedan exceptuados de las prohibiciones de designar durante el último año de gestión, aquellos nombramientos que respondan a acuerdos paritarios y a concursos.Además del reconocimiento al ámbito paritario, la Secretaria Adjunta destacó la decisión de incluir a los concursos. "Significa una decisión política a futuro, que ahora está contemplada en la iniciativa", afirmó.Otro punto que el Sindicato planteó durante el análisis en comisiones fue que, en el mismo artículo sobre prohibiciones, respecto a las excepciones, en lugar de hablar de 'personal profesional de Salud y Enfermería' se utilice el término 'personal de Salud' en un sentido amplio, de modo que queden comprendidos también los mucamos, las cocineras y el resto de trabajadores sanitarios.Si bien no se hizo lugar a este planteo, Domínguez aclaró que "como los nombramientos se remitirán a la paritaria, esta situación quedaría saldada y no dejaríamos a esos trabajadores sin el derecho de incorporarse a un cargo de acuerdo a su función"."En toda ley, algunos planteos son atendidos y otros no. Pero el que consideramos más importante, que es la paritaria, sí se incluyó", subrayó.La Secretaria Adjunta revalorizó la participación de UPCN en el análisis de este proyecto. "Creemos que así debe ser el tratamiento de las leyes que tienen que ver con los trabajadores y particularmente con el funcionamiento del Estado: con la participación de este Sindicato", resaltó y consideró que "ojalá siempre haya mecanismos para ser convocados".El texto original que el Ejecutivo envió a la Legislatura recibió modificaciones durante su análisis en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento. De ese debate tomó parte UPCN, a través de la participación de su asesor legal, Ignacio Lozano.Con la propuesta de UPCN, ahora el Artículo 6º establece las prohibiciones para efectuar "durante el último año calendario de gestión, designaciones y/o recategorizaciones del personal de planta permanente, transferencias de cargos en el ámbito de la propia administración centralizada o descentralizada o entre los Poderes del Estado", quedando exceptuadas "las designaciones con cargos presupuestados para los siguientes conceptos y jurisdicciones: a) Las designaciones y/o recategorizaciones del personal docente del Consejo General de Educación; personal de la Policía y del Servicio Penitenciario y personal profesional hospitalario, de enfermería o auxiliares de enfermería, que se desempeñen en establecimientos de salud. b) Las designaciones y/o recategorizaciones efectuadas en el marco de paritarias con los gremios estatales y/o que correspondan por ley y/o las que fuesen por concursos. Estas excepciones, deberán efectuarse únicamente por razones fundadas de servicio, en cuyo caso, tales circunstancias, deberán constar en el acto administrativo de designación".El proyecto pasó a la Cámara de Senadores para continuar su tratamiento legislativo.