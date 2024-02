Organizaciones sociales marcharán al Congreso en apertura de sesiones de Milei

La Unidad Piquetera y organizaciones de izquierda se manifestarán mañana por la noche frente al Congreso cuando el presidente Javier Milei brinde su discurso ante la asamblea legislativa, para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias."Vamos a estar el viernes a las 21 horas en el Congreso con una gran marcha y un cacerolazo masivo para expresar nuestro rechazo a este plan de guerra que lleva el gobierno de Milei contra los trabajadores", anunció desde sus redes el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano.Los diputados nacionales del Frente de Izquierda confirmaron que van a confluir con las manifestaciones en la calle una vez terminada la asamblea legislativa.Desde Unidad Piquetera, el dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, también confirmó que desde ese espacio se van "a movilizar. No importa el horario, aunque sea a la noche para evitar que los sectores populares que viven en barrios alejados puedan concurrir, de todas maneras vamos a hacer una movilización".En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni advirtió hoy que "determinados grupos de personas están siendo extorsionados" para manifestarse mañana frente al Congreso Nacional."Quiero recordarles que la línea telefónica 134 está habilitada, es anónima y gratuita" para denunciar presuntas intimidaciones, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.En esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó esta mañana un comunicado oficial remarcando que "no hay lugar para la extorsión" y llamando a realizar la denuncia en la línea habilitada."Si sos empresario, comerciante o trabajador independiente; si sos transportista, empleado en relación de dependencia o cobrás un plan, si sos un argentino que la pelea todos los días para salir adelante y te extorsionan para que el 1 de marzo vayas a la movilización, defendé tus derechos", expresó el comunicado de Seguridad.Ayer, Adorni explicó que el cambio de horario del discurso, que tradicionalmente era a las 12 horas, no era para desalentar la movilización sino porque "se busca que la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar al Presidente después de sus horarios de trabajo y en un hecho sin precedente en la historia argentina".El viernes 23 de febrero, en el marco de una reunión abierta de coordinación donde se reunieron dirigentes del FIT, sectores del sindicalismo combativo, organizaciones sociales políticas, estudiantiles y asambleas barriales, decidieron impulsar una "jornada de lucha" para este viernes 1 de marzo, una movilización al Congreso y un cacerolazo.Otra de las organizaciones que se sumará a la movilización de mañana es la Corriente Clasista y Combativa porteña, confirmó el dirigente Juan Carlos Alderete, y la Confederación General de jubilados, retirados, pensionados y adultos mayores del país.Previamente, desde las 17.30 horas otros grupos, entre ellos centros de estudiantes, convocaron a un "molinetazo" en las estaciones de tren de Once, Retiro y Constitución para protestar contra el aumento de transporte y pedir por un boleto educativo, que consiste en saltar los molinetes para no pagar el pasaje.La actividad es impulsada por la comisión estudiantil del espacio Unidxs x la Cultura, centros de estudiantes, sindicatos docentes, sectores de la cultura y asambleas barriales de la Ciudad que en un video la militante del PTS Tatiana Fernández Martí llamó a saltar el molinete para viajar sin pagar.Ante ello, el diputado porteño Ramiro Marra cuestionó la medida y dijo en su cuenta en X que la joven es "incontratable por el sector privado".Además, varios usuarios de redes sociales también anticiparon que van a hacerse presentes para llevar adelante un cacerolazo como los que tuvieron lugar durante el mes de diciembre para rechazar el DNU 70/23.Por su parte, el actor y guionista Atilio Veronelli anunció que va a realizar una "sentada" en Plaza de Mayo para "mirar fijo" a la Casa Rosada en rechazo al gobierno, en respuesta al lema del oficialismo que asegura que "no la ven".Paralelamente, militantes de La Libertad Avanza también anunciaron por redes sociales que se van a concentrar en las afueras del Congreso para dar su apoyo al Presidente aunque la convocatoria no ha sido impulsada por los dirigentes del partido."Este viernes a las 21 horas Milei expondrá a toda la casta y cómo contribuyeron durante años a robarse varios puntos del PBI. Obviamente la militancia estará afuera del recinto bancando como siempre", afirmaron desde la cuenta Líderes Liberales, que reúne a seguidores del partido del Gran Buenos Aires y Capital Federal.