“Propusimos la posibilidad de una emergencia alimentaria”, indicaron desde UTEP

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, participó este miércoles de un encuentro de trabajo con el Arzobispado de Paraná y organizaciones sociales donde se abordaron diferentes temas sobre las políticas alimentarias y su implementación en el territorio.En ese sentido,dialogó con Mauro Rossi, delegado provincial de UTEP, quien manifestó: “El monseñor Puiggari nos invitó para sentarnos en una mesa en común junto al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y la Mesa contra el Hambre, en la cual integramos la pastoral social como UTEP, ambas CTA autónomas de los trabajadores, organizaciones civiles y parte de la unidad piquetera. En esa línea, veníamos proponiendo de manera directa la posibilidad de que se genere una emergencia alimentaria con una ley declarativa, más allá de la situación que se está viviendo hoy con los alimentos, pensando en programas que tengan que ver a mediano y largo plazo”.“De esta manera, en esta mesa que pudimos confluir ayer, la propia ministra Verónica Berisso manifestó la decisión del gobernador Frigerio para poder lograr que esto sea efectivo, que exista la verdadera ley de emergencia alimentaria donde se destine fondos para la compra de alimentos de manera directa. En esta mesa propusimos la posibilidad de integrar un comité de elaboración de este proyecto para establecer algunas transversalidades en relación al hambre, porque no es simplemente la compra de alimentos para asistir a comedores y merenderos, sino también las políticas que venimos desarrollando desde alguna de las organizaciones como Economía Popular dentro de los espacios de cuidados”, indicó.Con respecto a las cooperativas, sostuvo: “Ayer manifestamos que hay cooperativas de huertas, producción panadera y la puesta en punto de varios espacios socio comunitarios que están bastante complicados en su edilicio”.En cuanto al encuentro con la iglesia, indicó: “El Arzobispado se hizo presente, tomaron esta demanda que hicimos, le dieron el marco institucional porque no solamente está pasando en el sector más pobre de la sociedad, sino a todos los que habitamos el terreno. La inflación cada vez está más fuerte, la devaluación del salario es tremenda y la iglesia nos pone en relieve la situación de que lo primero que tenemos que solucionar es el hambre para luego ir acordando formas de la expresión propia del trabajo”.“En pandemia pasamos por esta situación donde los fondos no llegaban a destino o algunos merenderos institucionales no daban cuenta de la cantidad de personas que asistían a sus comedores. Hoy damos cuenta de que, en Paraná, puntualmente, llegaba por convenio nacional 21 camiones en donde traían alimentos secos para que se distribuyan en la ciudad únicamente. Eso dejó de pasar desde octubre del año pasado, en lo cual no hay ningún tipo de asistencia para el Estado municipal y tampoco para los convenios que tenían alguna de las organizaciones civiles, entonces bajó muchísimo lo que significa el alimento”, apuntó.Por último, destacó: “El compromiso asumido por parte de la ministra y los funcionarios que estaban en la mesa, fue para la próxima reunión que se llevará a cabo la semana que viene, poder tener un cruzamiento de información en base a dos rieles que proponemos. Uno es la compra directa de alimentos para asistir a los merenderos y otra es, a mediano y largo plazo, la productividad del sector”.