Jubilados de ATE se organizaron para dar lucha contra el plan de ajuste de Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo una reunión en Paraná para debatir sobre un plan de lucha a nivel nacional en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei. Al respecto,dialogó con Juana Ávalos, presidenta provincial del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Entre Ríos.“Los compañeros vinieron a recorrer la provincia, en principio a hacer convenios con algunos lugares de Entre Ríos y ciudades por turismo. Además, estamos esperando los anuncios que dará el Presidente, los cuales supongo que no serán nada adelantadores ya que estamos cada vez con los salarios a la baja, con un 30% de aumento que termina siendo un 27,5% para los jubilados nacionales. Es como que se quiere equiparar todo a un determinado monto, pero con el tiempo van a ir desapareciendo las jubilaciones reales”, expresó.En tanto, Segundo Rodríguez, secretario de organización del Interior Centro Nacional de Trabajadores, Jubilados y Pensionados ATE, sostuvo: “Vemos con mucha preocupación lo que está pasando hoy porque el ajuste ha caído nuevamente sobre los jubilados. En estos últimos dos meses, hemos perdido el 30% del poder adquisitivo del sueldo de los jubilados, pero lo más preocupante es que vienen por la armonización de las cajas del Sistema Previsional de reparto como es la de Entre Ríos”.“Estamos acá para poner en aviso a los compañeros de que tenemos que organizarnos para pelear nacionalmente en defensa de las cajas provinciales que no fueron transferidas, pero como la ley no fue derogada, solamente haría falta la aplicación de un artículo para que esas cajas pasen al nacional y sean las AFJP que tuvimos. Esta situación es la misma política que implementó Macri, que era tener un salario universal para todos los jubilados, lo que significa dar una pensión a la vejez y sacarnos del sistema solidario de repartos que tenemos”, agregó.“Mañana se hace la apertura de sesiones y queremos escuchar los anuncios del Presidente que lamentablemente nunca fueron a favor de los trabajadores o jubilados. La casta parece que seguimos siendo los que menos tenemos, los trabajadores que no reciben ningún aumento y los jubilados que somos los principales castigados”, destacó.Finalmente, Juan Pablo Neto, secretario del Turismo de ATE Nacional, dijo: “Vinimos a Entre Ríos a buscar los mejores convenios que tengamos en turismo para que nuestros jubilados puedan visitar estas localidades, como también ir a otros lugares importantes dentro de la provincia. La intención es que podamos tener un lugar de esparcimiento”.