CTERA analiza la judicialización por quita de fondos nacionales a Educación

Sociedad CTERA no adhiere al paro del lunes pero convoca a movilización

Los gremios docentes convocaron a un paro nacional para este lunes 4 de marzo en todo el país y adelantaron que “de no reaccionar el gobierno nacional” extenderán la medida de fuerza. La noticia llega luego de que, en la última reunión en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, no existiera un ofrecimiento de un aumento del salario mínimo y, por el contrario, se confirmara la eliminación del FONID.El prosecretario gremial de CTERA, Fabián Pecín, explicó aque -en la reunión que mantuvieron los gremios docentes con el gobierno nacional- “se expresó el reclamo para arribar a un acuerdo y tener una propuesta depara toda la docencia argentina, como así también, los correspondientes al Fondo Compensador y de todos los programas del ministerio de Educación que fueron suspendidos, junto a los programas de Refuerzo Alimentario, Copa de leche y Comedores Escolares, que son partidas comprometidas en el presupuesto nacional, que el Presidente prorrogó, y“Hay una estrategia política y gremial para consensuar un acuerdo yy, a partir del próximo martes, si no tenemos en la propuesta de salario inicial y la devolución y remisión de los fondos a las provincias,, anticipó el ex secretario general de Agmer.De acuerdo a lo que explicó Pecín,. “Será una jornada nacional de protesta para la semana próxima y en cada provincia se definirán las formas de concretarla; conformar unaante la quita de recursos para Educación; ypara impulsar la sanción de”, expuso en comunicación con. “Hay nueve proyectos presentados de los distintos bloques partidarios, con lo cual, hay que revisar los términos a fin de consensuar un proyecto unificado”, indicó el gremialista al dar cuenta de la “solución legal” al conflicto docente con Nación.En la oportunidad, el dirigente sindical“Se están reteniendo montos con asignación específica en el presupuesto porque el Presidente definió políticamente no remitirlos más y entiende que es una cuestión legal que da por finalizada la ley; pero desde CTERA entendemos que está prorrogada dentro del presupuesto de este año y, por lo tanto, esa disputa judicial en distintos juzgados está dando algunos fallos a favor para que esos montos se restituyan a las provincias”, repasó Pecín.Punto aparte, el prosecretario gremial de CTERA comentó quedenunció Pecín. Se recordará que en la paritaria provincial docente, desde el gobierno de Rogelio Frigerio se había ofrecido, a los gremios docentes, el pago por complementaria de los montos correspondientes al FONID y Conectividad, pero ante el rechazo de la propuesta salarial, esas sumas ya no impactaron en las liquidaciones.Y remarcó: “Es un ataque a la degradación del salario,, la propuesta es a la baja y están reduciendo nuestros haberes mensuales con lo que significa en estos momentos, con una política de ataque hacia la educación pública y sus trabajadores, porque no vemos respuestas del gobierno nacional para contener, fortalecer e impulsar la educación pública gratuita; se intenta desprestigiar lo público y la labor de cada uno de los maestros en las aulas, sabiendo que el sistema educativo argentino se conformó como la columna vertebral de la sociedad donde todos los alumnos de distintos niveles sociales tienen el derecho social a esa educación gratuita”.