UPCN reclamó la reapertura de paritarias sectoriales de educación y comedores

UPCN envió este martes dos notas al Secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, solicitándole formalmente que haga las convocatorias correspondientes a dar continuidad a las Paritarias Sectoriales de Comedores y de Educación, tal como quedó establecido en el acta acuerdo de la paritaria general, firmada el viernes pasado.



En ese marco, el Sindicato recordó que durante el 2023 ya se estuvo trabajando en ambas Sectoriales. En el caso de Educación, se avanzó en la redacción del nuevo "Reglamento de funciones del Personal No Docente", que reemplazará a la vigente Resolución N° 2231. Respecto a Comedores, se trabajó en la elaboración de un nuevo Reglamento para el Personal de Cocina, para lo cual este Sindicato elevó un documento con 28 puntos "que entendemos deben estar contenidos en esa normativa. El objetivo de UPCN, es retomar cuanto antes estas discusiones que nos conducen a mejoras concretas para los compañeros", dijo Domínguez.



La dirigente se refirió también al punto de vista económico: "La aplicación de un nuevo Reglamento no implicará un impacto presupuestario y, en cambio, significará la reivindicación de derechos de los trabajadores de acuerdo a los nuevos tiempos", expresó y recordó que "las normativas que se encuentran vigentes en la actualidad ya tienen muchos años y, por eso mismo, no consagra condiciones de trabajo que hoy son imprescindibles y no se pueden dejar de lado, entre ellos la igualdad de oportunidades, capacitaciones y carrera administrativa".



"Para UPCN la ampliación de derechos es un objetivo fundamental y necesario para lograr el mejor funcionamiento tanto de los trabajadores como del Estado en estas áreas, que son esenciales", resaltó Domínguez y apuntó que en ambos sectores existen "situaciones para rever, que se fueron dando en el transcurso del tiempo y que no han sido incorporadas a un marco reglamentario que otorgue claridad".



Resaltó también que, dado que el objetivo es dignificar y jerarquizar la tarea de estos trabajadores, el Sindicato remarcó la importancia de que los cambios se hagan junto a ellos. "Es por ello que recorremos cada uno de los organismos, debatiendo con los compañeros", aseveró.



"En un contexto en que el Gobierno nacional plantea un retroceso en los derechos de los trabajadores del Estado, nosotros en la provincia proponemos ampliar esos derechos y avanzar en estas normativas en particular", concluyó Domínguez.