Frigerio y Pullaro encabezan reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirieron a los recortes de fondos coparticipables a las provincias durante una conferencia que brindaron al encabezar la reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro.Fue tras el encuentro que mantuvieron con los participantes de la reunión del Gabinete Productivo, por invitación de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro, que encabezan Jorge Chemes, presidente del Ente Región Centro de Entre Ríos; Claudia Giaccone, subsecretaria de la Región Centro de la provincia de Santa Fe, y Carlos Massei, secretario de Integración Regional y de Relaciones Internacionales de Córdoba.“El desarrollo productivo y el impulso del empleo en la actividad privada es lo que nos sacará del estancamiento y la pobreza en la que viven la mayoría de los argentinos”, definió Frigerio al dar inicio a la ronda de preguntas.Consultado a Frigerio y Pullaro por las medidas del gobierno de Javier Milei a través de las se instrumentaron recortes de fondos coparticipables a las provincias, el entrerriano diferenció: “El gobierno necesita de herramientas para llegar al equilibrio de las cuentas públicas, y eso no está en discusión, pero si es una condición necesaria el impulsar políticas de desarrollo, de hecho, cada uno en las provincias impulsa políticas de austeridad a través de enormes recortes de gastos que no llegan a la gente y vinculados a los privilegios que existían en la política”.“En la búsqueda del equilibrio fiscal, con las transferencias discrecionales, el gobierno nacional puede tener grados de libertad para modificar sus asignaciones, pero nos gustaría trabajar más unidos y tomar decisiones en conjunto, estar en espalda con espalda, para brindar a las provincias que somos responsables de los bienes y servicios públicos como los son la salud, la educación, la seguridad, una mejor calidad”, fundamentó Frigerio al destacar la necesidad de “trabajar en un país federal”.Para Frigerio, “hay que aprovechar la crisis para ordenar las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno” y apuntó que “el kirchnerismo hizo mucho daño” en ese sentido. “Que cada nivel de gobierno asuma sus responsabilidades y con sus recursos, que en la Constitución están establecidos con claridad: todos los impuestos son coparticipables, salvo los vinculados al comercio exterior”, repasó el gobernador entrerriano y dio cuenta de una “tergiversación respecto a cómo se reparten los recursos en el país”.“Todos tenemos una tremenda responsabilidad para llegar al equilibrio de las cuentas públicas, manejarnos con gran austeridad y enorme transparencia, para lo que necesitamos trabajar con el gobierno nacional, y no discutiendo y peleando”, sentenció Frigerio.Pullaro, por su parte, reconoció que “una nueva ley de coparticipación es un debate necesario que se tiene que dar en el país, no solo por los aportes que hacen las provincias al Estado nacional y por lo que vuelve, sino también por las responsabilidades que tenemos cada vez más las provincias”. “Somos federales, pero no creemos en un federalismo invertido”, recalcó.“Si nos darían lo que nos corresponde por lo que aportamos, estaríamos totalmente en condiciones de garantizar mejor seguridad, educación, salud y transporte. Santa Fe aporta 3.900 millones por mes del impuesto a los combustibles, de los que venían 1.500 millones y ya no llegan más; pero de un fondo de 100 mil millones por mes, 88 mil quedaban en el AMBA y al interior no se les envío más, por lo cual, tuvimos que aumentar el boleto porque no tenemos capacidad de asumir el recorte de Nación”, especificó el mandatario santafesino al hacer alusión a la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público.“La discusión no es solo por los recursos coparticipables, sino que tipo de país queremos y pretendemos”, subrayó al remarcar: “De una crisis financiera y política se sale con mucho diálogo, pero escuchando y aceptando la verdad del otro”.Entre otros puntos, en la reunión se proyectarán acciones para desarrollar una logística competitiva para la Región, cadenas de valor y promoción de las exportaciones. También se abordará el ítem economía circular como paradigma de crecimiento; agregado de valor, sustentabilidad y el rol de las energías renovables en los nuevos esquemas productivos. Por otra parte, se hará hincapié en el desarrollo de la industria del conocimiento, cómo enriquecer la matriz productiva a partir de su incorporación a los diferentes procesos; aceleradoras, inversión y desafíos de la IA, robótica, computación cuántica y blockchain.El encuentro es parte de las reuniones que se llevan adelante para fortalecer la Región Centro. La semana pasada el gobernador Pullaro encabezó en Rosario la conformación de la Mesa Permanente de Seguridad de la Región Centro, para lograr una mutua colaboración y cooperación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.En la actualidad, el gobernador entrerriano ejerce el cargo de presidente pro témpore de la Región Centro. En los próximos meses asumirá en su lugar el santafesino Pullaro.