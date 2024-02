La situación de la universidad pública fue debatida en una asamblea espontánea

Un grupo de docentes universitarios -nucleados en SITRADU- se concentró este lunes en una asamblea espontánea en Plaza Alvear de Paraná para debatir la situación que atraviesa la universidad pública ante el congelamiento del presupuesto nacional que dispuso el gobierno de Javier Milei.“Fue una asamblea espontánea entre quienes quedamos después de la marcha a la que convocamos a Casa de Gobierno, en el marco del paro nacional de Ctera, ATE, Conadu Histórica, porque surgió la necesidad de seguir discutiendo cómo vamos a enfrentar el ajuste de Milei que para las universidades implica un presupuesto congelado que solo alcanzaría a abril y mayo, además de salarios congelados y una paritaria nacional docente sin convocatoria”, explicó ala secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria y miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Sofía Cáceres Sforza.En ese sentido, la sindicalista refirió que “gracias a las acciones sindicales tiramos la ley ómnibus que planteaba un retroceso brutal para la universidad”. “Es gracias a la movilización y la organización popular que podremos frenar este ajuste que está atacando todos los derechos que hemos conquistado”, remarcó.De hecho, alertó que “la Universidad no podrá funcionar si no hay un aumento presupuestario, sumado a los precios desregulados de los alquileres y los aumentos de los precios de los boletos al transporte, que atentan contra la universidad pública argentina”.Pablo Vallejos, por su parte, sumó: “En la cultura también vemos un tremendo deterioro, que pasa por lo salarial y lo edilicio; la cultura sigue paralizada. Hay de 300 organismos del Estado que no tienen designados directores, con lo cual, no están pudiendo funcionar y además no les están llegando las partidas presupuestarias que corresponden”.“A partir de la caída de la ley ómnibus, hay una paralizacióndel Estado, por el ahogo presupuestario, lo que también se está expresando en la rebelión de los gobernadores que quieren cerrar el grifo del petróleo”, expuso.Y remarcó: “Es una disputa que se da para que a la crisis la paguemos los laburantes, los que estudiamos y quienes sostenemos los comedores comunitarios”. “Es una perspectiva sin salida para el país”, alertó y convocó a los trabajadores a discutir la problemática en los lugares de trabajo y a organizarse “porque es una catástrofe la que plantea el gobierno”.