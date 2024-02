ATE: “Desde jubilados creemos que es insuficiente el aumento del 18%”

Representantes del Gobierno provincial mantuvieron una reunión paritaria con los sindicatos de trabajadores estatales, donde acordaron un 18% de aumento salarial sobre la base de enero. Al respecto,dialogó con Juana Ávalos, presidenta de Jubilados de ATE.“Creemos que es insuficiente porque siempre estamos a la baja, donde hay una inflación del 20,6% y te dan un aumento del 18% en base a enero, el cual no alcanza, sobre todo, para los jubilados que siempre son los más precarizados. Tenemos haberes muy empobrecidos, como los de los municipales, que no llegan a fin de mes”, manifestó.“El Gobierno podría ponerse en la situación de los jubilados, donde presentamos una nota que la hicimos entrar por la Secretaría de la Cámara de Diputados para que los jubilados podamos integrar paritarias”, agregó.Asimismo, sostuvo: “Necesitamos una recomposición más grande porque no llegamos ni los activos que tienen a sus hijos en edad escolar, que compran los útiles, donde a pesar de que los gremios ayudan, no dura todo el año”.