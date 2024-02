Frigerio instó a “cumplir 190 días de clases” al inaugurar el ciclo lectivo 2024

Sociedad Comienzo parcial de clases por adhesión dispar de gremios al paro nacional

El gobernador Rogelio Frigerio dio cuenta de su “emoción, alegría y gratitud eterna a todos” al dejar inaugurado el ciclo lectivo 2024 desde la escuela Nº 1 “Augusto Widmann”, en Villa Paranacito.El mandatario provincial dijo sentirse “acompañado en la cruzada que dimos los entrerrianos para empezar las clases en tiempo y forma”; lo hizo al mencionar la iniciativa del gobierno provincial denominada “Damos el presente en las escuelas” para que voluntarios colaboren con las tareas de limpieza y acondicionamiento de las aulas. “Fue una cruzada que a muchos les hizo acordar a buenos tiempos cuando era común que la sociedad diera una mano para poner la escuela a punto”, comentó.Y ponderó: “Más allá de que la educación pública sea responsabilidad del gobernador, que todos nos sintamos comprometidos con el objetivo de que arranquen las clases en tiempo y forma, con el objetivo de cumplir los 190 días de clases, que no son negociables, porque en eso se juega el futuro y el desarrollo de la provincia”. De hecho, agradeció “el acompañamiento de los maestros” y mencionó la presencia de representantes sindicales de AMET, UDA y SADOP.“La educación tiene que ser una prioridad todos los días, el gobernador tiene que preocuparse si la escuela está cerrada o la lancha está rota. No hay nada más importante para un gobernador que garantizar que todos los estudiantes de la provincia tengan acceso a una educación de calidad, a 190 días de clases en cada rincón de Entre Ríos”, sentenció y prometió “trabajar incansable para que sea de esta manera”.“La escuela tiene que volver a ser el centro de la comunidad, el lugar más importante de cada pueblo y en momentos tan difíciles como este también tiene que estar abierta para darles de comer a muchos niños que sin esta posibilidad no llevarían nada al estómago”, manifestó Frigerio y agredió “que me den una mano y pongan el hombro a toda la comunidad educativa”.En este marco, el rector de la escuela, Nº 1 “Augusto Widmann” Jorge Puente, ponderó a la visita del gobernador y el desarrollo de la educación técnica: “Los chicos aprenden a hacer cosas con sus propias manos y eso es una satisfacción”.Acto seguido, mencionó que “desde esta escuela tenemos un sueño y se trata de contar con una segunda especialización: actualmente tenemos la orientación de Maestro Mayor de Obra y queremos sumar la de Técnico Electromecánico, para que nuestros estudiantes tengan más posibilidades”.Asimismo, el rector anheló “más trayectorias de formación profesional y por eso esperamos que en esta gestión este sueño pueda volver a concretarse”.A su turno, el intendente de Villa Paranacito, César Eduardo Melchiori, también agradeció la visita del mandatario provincial y señaló que “es un orgullo que este acá. Es muy importante que haya elegido este lugar para iniciar el ciclo lectivo aquí”.Se recordará que el Frente Sindical, conformado por AGMER, AMET, SADOP y UDA, declaró insuficiente a la propuesta salarial del gobierno provincial y solicitó una oferta superadora para seguir negociando”. Cabe aclarar que la gestión de Rogelio Frigerio había ofrecido un aumento salarial del 18%, tomando como base de cálculo el mes de enero, y un incremento que rondará el 30% para el código de traslado 029, que consiste en un adicional que perciben los docentes que viajan. Además, hubo anuncios sobre los fondos que Nación dejó de girar por de Conectividad y el FONID.