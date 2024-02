Chubut demandará al Estado nacional por “retención ilegal a la coparticipación”

El conflicto por la deuda de Chubut

Altas fuentes de la administración provincial le anticiparon a Ámbito que este lunes realizarán una presentación en el fuero federal. La denuncia que hará la provincia se enmarca en “la afectación de recursos coparticipables de manera ilegal que corresponden a Chubut según la ley vigente”, explicaron a este medio.El conflicto arrastra varias semanas pero estalló este viernes. De hecho, las primeras propuestas de Chubut para reestructurar la deuda datan del 15 de diciembre del año pasado.Posteriormente y luego de una reunión con el Secretario de Hacienda de la Nación, la administración provincial remitió el 16 de febrero al Ministro del Interior otra nota reiterando la necesidad de refinanciar la deuda con el Fondo Fiduciario. Por último, el 22 de febrero Chubut solicitó la autorización formal para cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.El gobernador Ignacio Torres insistió esta mañana en que” el Gobierno como acreedor no quiere cobrar y no habilita el canje de deuda porque quiere asfixiar a la Provincia”. En ese sentido, aseguró que Javier Milei “hace un juego de pinza entre el Banco Central y Economía”.El mandatario de Chubut recibió este sábado el respaldo de los otros cinco gobernadores patagónicos: Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro) y, al margen de la demanda que presentará mañana, se mantiene firme: si el miércoles no está resuelto el conflicto, se paraliza la producción de hidrocarburos.