Intendentes de Juntos por Entre Ríos exigen “respeto institucional” a Milei

Política Milei aseguró que se resolverá en la Justicia el conflicto con Chubut

Política Chubut condicionó entrega de petróleo y gas tras quita de fondos a la provincia

En el inicio de su comunicado, manifestaron que “expresan su solidaridad con el gobernador de la provincia Rogelio Frigerio ante los agravios y descalificativos expresados por el Gobierno Nacional a través de un comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente Javier Milei”.Asimismo, indicaron: “Desde nuestro espacio llamamos a la reflexión al Gobierno Nacional y al presidente Javier Milei, pidiendo que cese con los discursos de violencia, discordia, patoterismo e inicie instancias de diálogo, tan necesarios en estos tiempos críticos que vive nuestro pueblo”.En la misma línea, afirmó que “este no es el camino para lo que es un legítimo reclamo de los gobernadores. Es imperioso que el presidente cumpla y respete la Constitución y garantice el envío de recursos coparticipables que corresponden a las provincias y en particular a Entre Ríos. Al no hacerlo, afecta la autonomía de nuestra provincia y la de cada uno de los entrerrianos a quienes nos debemos en nuestras responsabilidades políticas e institucionales”.