UTE: “Milei piensa que los sindicalistas somos panelistas de televisión”

Política Ctera anunció un paro nacional con movilización para el lunes tras convocatoria

El secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, remarcó que los docentes tienen "compromiso" con la educación y afirmó que el presidente Javier Milei piensa que los dirigentes sindicales del sector son "panelistas de televisión"."Se la ganamos al menemismo, al macrismo, luchamos contra la dictadura. Este hombre se piensa que somos panelistas de televisión de los canales que va él. Somos maestros, tenemos un compromiso", sostuvo el dirigente sindical.En declaraciones radiales, López denunció que el Gobierno de La Libertad Avanza lleva adelante "un intento de disolución del sistema educativo".Además, el referente docente ratificó el paro anunciado por CTERA para el próximo lunes, día en que comienza el ciclo lectivo en varias provincias del país."El Gobierno tiene que enviar fondos a las provincias por ley y no los envía, envío cero pesos. Por eso no empezamos las clases el lunes, porque no podemos naturalizar la pobreza, el hambre", finalizó.