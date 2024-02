Milei aseguró que se resolverá en la Justicia el conflicto con Chubut

Política Chubut condicionó entrega de petróleo y gas tras quita de fondos a la provincia

Elanticipó que se resolverá en la Justicia el conflicto con la provincia de Chubut luego de que su, amenazara con cortar el suministro de gas y petróleo desde el miércoles por lay le advirtió que va a cometer un delito."Nachito, no te hagas drama que... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás...", posteó anoche el mandatario en la red social X en respuesta a una publicación de Torres.Poco antes, el mandatario provincial había señalado: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros,. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias""Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", sostuvo Torres., al citar un artículo del Código Penal al respecto."Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años", posteó Milei en la red social X.Más temprano, el jefe de Estado había reposteado el comunicado del Gobierno cuestionando a Torres con la frase: "Desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales".