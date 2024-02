Ignacio Torres: “La incertidumbre la genera un Gobierno que dinamita el diálogo”

Política Chubut condicionó entrega de petróleo y gas tras quita de fondos a la provincia

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, le respondió al Gobierno luego del comunicado de la Oficina de la Presidencia que acusó al gobernador de realizar una “amenaza de carácter chavista”. “, afirmó en diálogo con. Ya se lo manifestamos. Se la manifestamos también a las operadoras, se lo dije al presidente de YPF la semana pasada y hablé con las principales operadoras de la Cuenca, de nuestra Cuenca”, expresó el gobernador del PRO.”.“¿Sabés cuál es la diferencia conmigo y esto se lo digo al Presidente: no creo que la política se vea por Twitter. A mi no me interesan los escraches de los trolls, no me interesan las frases hechas revanchistas, tribuneras”, dijo Torres y se preguntó: “¿Por qué por un capricho los chubutenses se tienen que quedar sin educación salud seguridad?”.Torres amplió: “A mi me están reteniendo 9000 millones de pesos por día. Me retuvieron tres escuelas. El objetivo del Gobierno es matar a una provincia para ejemplificar. Mi provincia en seis años solamente tuvo un año de clases. un año. Por primera vez en diez años en Chubut acordamos para que empiecen las clases. Arreglamos las escuelas en tiempo récord. Pudimos presentar una ley de profesionalidad docente. Tengo una generación de chicos analfabetos”.