El Gobierno “no contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias"

Política Chubut condicionó entrega de petróleo y gas tras quita de fondos a la provincia

La opinión de Guillermo Francos

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Javier Milei respondió a la amenaza que tiene por delante el gobierno de Chubut y el resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio de no otorgar el gas y el petróleo al país por la quita de la Coparticipación.En su inicio, "".''.Luego de insistir en que los gobernadores deberán reducir el gasto público “como está haciendo el Gobierno nacional”, la Casa Rosada lamentó que el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, haya lanzado “una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores”.El ministro del Interior, Guillermo Francos, negó esta noche que el Gobierno nacional haya "retenido" fondos coparticipables a Chubut y aclaró que se le descontaron recursos por un préstamo que la Nación le otorgó a la provincia y "venció este mes", a la vez que advirtió que el mandatario Ignacio Torres cometerá un "delito" si corta el abastecimiento de petróleo y gas.."Tomó un préstamo de la Nación que se garantiza con fondos coparticipables y se paga con fondos mensuales. Este mes venció una cuota y se la retuvo. El gobernador pidió una prórroga y no se la dio", indicó Francos en diálogo con La Nación+.En tanto, el funcionario aseguró que sería "absolutamente ilegal" que el gobernador chubutense, Ignacio Torres, decida paralizar "el suministro de petróleo" y gas desde ese distrito."Creo que le salió eso en un discurso apasionado. Entiendo que pueda estar molesto, pero creo que cuando reflexione se dará cuenta que no lo puede hacer. Si lo hace estaría cometiendo un delito", agregó.Francos explicó que la provincia de Chubut tiene "una deuda con la Nación" y que forma parte de "uno de los tantos fondos fiduciarios", el cual -dio- "vence en febrero del año próximo"."De aquí a febrero del año próximo hay que cobrar todas las deudas. No se retuvo nada ilegal", sostuvo.Sobre esta "deuda", el ministro remarcó que "es responsabilidad" del anterior gobernador chubutense, Mariano Arcioni, quien "tomó un préstamo de la Nación que garantiza fondos coparticipables y se paga con fondos mensuales"."Son acuerdos firmados que se garantizan con coparticipación y se le retiene a todos los gobernadores", añadió.En ese sentido, el ministro apuntó que el Ejecutivo "está cumpliendo la ley, no se ha alejado en nada de las normas vigentes" y que está dispuesto a "seguir dialogando con los gobernadores"Aunque aclaró que "dialogar implica dialogar sobre todo, no 'dennos la plata a las provincias y ustedes se arreglan como pueden´".Sobre la advertencia de Torres de interrumpir el envío de petróleo y gas, Francos recalcó que es "ilegal" ya que "no puede entrometerse con la actividad de privados ni con el oleoducto que lleva el petróleo al puerto"."No puede paralizar el suministro de petróleo, salvo que utilice medios ilegales", detalló.En relación al apoyo que tuvo Torres por parte de casi todos los gobernadores del país, Francos deslizó que existe una "falta un acomodamiento de los sectores políticos tradicionales a una situación novedosa que vive Argentina"."Están los que se dan cuenta que hay un cambio que es positivo para Argentina, salir de estos planteos políticos que han fracasado e ir a un proceso en que la libertad, en todos los órdenes sea la que permita el desarrollo y crecimiento del país", sostuvo, y citó la frase utilizada por el presidente Javier Milei, "están los que la ven y los que no la ven".Consultado en particular por el respaldo de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), Francos consideró que "están equivocados, o a lo mejor no han entendido la situación"."Hay una puja entre los gobiernos provinciales y nación por los recursos. Pero el gobierno nacional no hace nada que es ilegal", planteó.