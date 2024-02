Adorni sobre el Inadi: "Quien se sienta discriminado estará amparado por la Ley"

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló que el anuncio del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) realizado ayer por el Gobierno es parte de lo prometido por el presidente Javier Milei en campaña y sostuvo que, más allá de la eliminación del organismo, "quien se sienta discriminado, va estar al amparo de la Ley".



El funcionario justificó la decisión presidencial y puso el acento en la importancia de evaluar si las reparticiones públicas "efectivamente están acordes a las necesidades de lo que la gente necesita".



En una entrevista con la radio online FutuRöck, el portavoz aclaró que al Gobierno le "hubiese gustado tener todo el Estado ya reformado y limpiar aquello de lo que el contribuyente no tiene por qué hacerse cargo, no solo el Inadi".



Respecto del plan económico y al ajuste, Adorni se preguntó "¿Cuál es la alternativa? En las últimas décadas, hay una decadencia no solo es una cuestión de pobres, inflación, y las cuentas publicas destrozadas".



"Estamos tratando de resolver algunos desajustes que nos iban a llevar a un desenlace macabro. Cuando hacés un ajuste de cinco puntos (del PBI), lo que más se va a mover es el gasto previsional", señaló sobre la situación de los jubilados y afirmó que el Gobierno entiende "cuál es la luz al final del túnel".



Consultado sobre el caso del comedor que conduce Margarita Barrientos, quien denunció la interrupción de la entrega de alimentos, Adorni sostuvo que quizá "no haya cumplido con los requisitos" que pide el Ministerio de Capital Humano.



Finalmente, dijo que los recortes recaen sobre "la casta" y puso como ejemplo el recorte a la "obra pública".