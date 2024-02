ACLER por paro de sanidad: “Hay que conciliar para no afectar a los pacientes”

Política Trabajadores de la Sanidad realizan paro en reclamo de aumento salarial

Los trabajadores de la sanidad desarrollaron este jueves un paro nacional de 24 horas en reclamo de recomposición salarial. En Entre Ríos, son aproximadamente 6.000 empleados de clínicas, sanatorios, consultorios, servicios de emergencias médicas y geriátricos; y la medida de fuerza tuvo un acatamiento cercano al 80% en la provincia.bregó por “conciliar para no afectar a los pacientes”.“En el marco de la paritaria salarial, el gremio de la sanidad pedía una recomposición que absorbiera toda la inflación del 2023, es decir, el 211.5%; pero se explicó que los aumentos de aranceles que dieron las mismas obras sociales sindicales están muy debajo de esa cifra, porque oscilan entre un 120 y 140%, y las prepagas menos, en un 100 y 120%. Se estaban haciendo propuestas para febrero y marzo, pero no fue aceptado por FATSA y se decretó el paro”, explicó ala titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), Silvia D´Agostino.D´Agostino explicó que ACLER está nucleado en la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios y los convenios se firman a nivel nacional entre las diez Cámaras del sector y el gremio de la sanidad, que está comandado por Héctor Daer.porque nuestros trabajadores tienen que tener mejores salarios, pero eso también va de la mano de la; porque la devaluación del peso ante el dólar nos afectó muchísimo, además de la falta de insumos por precios que no tenían absolutamente nada que ver con la devaluación”, fundamentó y ejemplificó que el precio del oxígeno aumentó 380%.De hecho, comentó que “los beneficios en el marco de la emergencia sanitaria culminaron el 31 de diciembre”. “La inflación y el aumento desmedido de precios son un combo complicado para las instituciones de salud”, sentenció., sostuvo la médica que además forma parte del directorio de Sanatorio La Entrerriana de Paraná.En la oportunidad, D´Agostino. “Al ser mano de obra intensiva, no podemos trabajar sin personal porque lo importante es el factor humano, que está capacitado en toda la cadena interna de una clínica o sanatorio”, fundamentó y alertó que “atravesaremos momentos muy duros”.Al mostrarse esperanzada “para que bajen los índices de inflación”,. “Confiábamos en que ayer pedimos una conciliación obligatoria, pero la ministra Pettovello decidió que no; siendo que nos hubiera dado un impasse para seguir negociando y no se hubiera desarrollado el paro de hoy”, expuso y refirió la necesidad de “seguir trabajando para llegar a un consenso”.