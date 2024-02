El arco político reaccionó ante la decisión del Gobierno de desmantelar el INADI

La decisión de avanzar en el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) anunciado hoy por el vocero presidencial, Manuel Adorni, generó diversas reacciones en el arco político, cuyos actores utilizaron sus redes sociales para expresarse.El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue de los primeros en repudiar la decisión del presidente Javier Milei al sostener que el Gobierno "va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática".En la misma sintonía, se expresó el diputado opositor Leandro Santoro, quien sugirió abrir el diálogo con la DAIA respecto al desmantelamiento del instituto. "Eliminar burocracia? Perfecto. Reducir cargos políticos? Ok. No designar gente q no sabe del tema? Obviamente. Pero cerrar el INADI está mal", enfatizó a través de una publicación en redes."Le preguntaron a la @DAIAArgentina qué opina? Preguntele a la comunidad Judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país", completó.Como contracara, el legislador Ramiro Marra celebró la decisión, y aseguró que se trata de un organismo manejado por el kirchnerismo "para perseguir a quien pensara distinto". "En lo personal, me armaron una denuncia por decir en TV que los piqueteros eran delincuentes y deberían ir presos", completó.El diputado de Juntos por el Cambio José Luis Espert se mostró a favor del cierre del organismo tras justificar que "nunca hizo nada para evitar la discriminación" y que solo fue "un aguantadero kirchnerista".Otra de las que tomó postura al respecto fue la legisladora Carolina Píparo, distanciada con el mandatario, quien planteó que el INADI es el símbolo de un Estado que usó causas nobles para hacer militancia partidaria y nombrar aliados "que se llamaron a silencio o se escandalizaron según conveniencia"."Cerrarlo no es ir contra las causas sino contra su prostitución política", remató. Fuente: (NA)