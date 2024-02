Milei se reunió con la subdirectora del FMI por posibilidad de un nuevo acuerdo

El presidente Javier Milei se reunió este mediodía con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Gita Gopinath, con el fin de evaluar el desarrollo de las políticas económicas implementadas para el cumplimiento de las metas acordadas en el programa vigente y con la expectativa por la puerta abierta que dejó el Gobierno para explorar un nuevo acuerdo.Tras este encuentro, Gopinath se reunirá con la cúpula de la CGT, para conocer la situación social y cómo soportará la ciudadanía el ajuste que lleva adelante el Gobierno de Milei.Según revelaron desde el propio FMI los contactos de Gopinath tienen el objetivo de "conocer los difíciles retos económicos y sociales de Argentina, así como su enorme potencial".En la jornada de ayer, Gopinath mantuvo una reunión en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en la que se abordaron "los esfuerzos en curso para restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los vulnerables y fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina", según describió en su cuenta de X.Tras el diálogo entre las partes, Caputo planteó la posibilidad de negociar un nuevo programa, diferente al actual, que termina en septiembre y que incluya desembolsos adicionales, al asegurar, durante una entrevista televisiva, que el organismo multilateral está "abierto a explorar un nuevo acuerdo".Al respecto, precisó que "ellos pusieron la posibilidad en carpeta de un nuevo acuerdo, nosotros también estudiamos alternativas y hablamos sobre un nuevo acuerdo, para ver si hay algo mejor para los argentinos", aunque aclaró que "no es que vamos a hacerlo, sino que vamos a estudiarlo", asegurando que "si es mejor y que implique más desembolsos, bien", ya que, "estamos estudiando lo que sea mejor para el país".En relación a la impresión que recibió de la delegación del FMI, el titular de la cartera económica aseguró que el FMI está "más que impresionado por lo que está haciendo la Argentina" y sostuvo que es "más de lo que hubiese pedido el Fondo".Ante la proximidad de la caducidad del acuerdo vigente (Extended Fund Facility), que fue firmado y puesto en marcha en marzo del 2022, y de acuerdo a lo informado por Caputo sobre la reunión con Gopinath, crece la posibilidad de negociar un nuevo programa. Con esta intención, el Ejecutivo empezó a preparar el terreno en la última revisión técnica, al solicitarle al organismo que la décima instancia de la evaluación sobre el cumplimiento de metas se lleve a cabo dos meses después de lo previsto.Los antecedentes marcan que los últimos acuerdos alcanzados con el FMI fueron de dos tipos: el Stand By de 2018, que se caracteriza por desembolsos y devolución rápida, y el mencionado Extended Fund Facility de 2022, que se utilizó para financiar los vencimientos del Stand By y que tiene plazos más largos, pero con la exigencia de reformas estructurales.Por el momento se desconoce cuáles serían las condiciones de un nuevo programa, pero el tema está instalado y aumenta la expectativa por alguna novedad más que pueda surgir de la charla entre Milei y Gopinath. Fuente: (NA)