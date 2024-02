Aseguran que el acatamiento al paro de sanidad fue cercano al 80% en Entre Ríos

Política Trabajadores de la Sanidad realizan paro en reclamo de aumento salarial

El personal nucleado en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) concreta este jueves paro de 24 horas "en defensa de la recomposición paritaria de los salarios" y ante "la ausencia de avances en las negociaciones convencionales con las cámaras"., comunicó ala secretaria general de ATSA, Mariela Ponce, y rescató “el coraje de los trabajadores” para adherir a la medida de fuerza “porque en medio hubo presiones para que asistan a sus lugares de trabajo".“El trabajador se forma, se perfecciona y necesitamos que sean valorados”, fundamentó Ponce. La medida de fuerza alcanza, en Entre Ríos, a aproximadamentede clínicas, sanatorios, consultorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, entre otros.en, por ejemplo, Clínica Modelo, y el Hospital de La Baxada está totalmente cerrado; solo se garantizó la atención de las urgencias en las guardias”, explicó e invito a la ciudadanía a “acompañar el reclamo y que no asistir a los consultorios si no es realmente necesario”.por una medida de fuerza porque están reclamando lo que necesitan: ser valorizados”, remarcó.Ponce rescató “el compromiso, la militancia y la fuerza de todos los trabajadores de salud que se convocaron en el gremio para pelear por los sueldos”. Es que el motivo de la medida de fuerza fue “el no poder cerrar un sueldo acorde a la inflación porque la inflación en enero fue del 20.6% y los sueldos quedaron estancados”.y suman el comienzo de clases, aumentos del transporte y quita de subsidios a la energía”, sostuvo la representante de los trabajadores de la sanidad en Entre Ríos.En la oportunidad, Ponce bregó para que, tras la medida de fuerza, se reúnan las Cámaras empresariales y resuelvan el sueldo de los trabajadores de la sanidad; de lo contrario, continuarán las acciones sindicales. “Detrás de los reclamos, también hay familias que hoy no pueden vivir con sueldos que estamos cobrando”, insistió.