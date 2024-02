INADI: "Nuestra función es eliminar cualquier tipo de acto discriminatorio"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que continuarán desmantelando las oficinas del Estado que “no sirven absolutamente para nada” y que la primera será el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.que “esta noticia nos cae mal por las fuentes laborales. Justo estábamos en una reunión con el Senado Juvenil de Entre Ríos para lo que es actividades con los jóvenes. Cuando salimos teníamos mensajes donde nos llegaba esta información que nos tomó por sorpresa porque anteriormente no habíamos sido informados, ni siquiera salió por decreto”.“Es una triste noticia. El Instituto Nacional es creado por una ley que nació en 1995 y por otro lado está la ley antidiscriminatoria de 1989, que habla sobre los actos discriminatorios. Desde ahí para acá todas las leyes y regulaciones que hemos venido trabajando en torno a los DD.HH. Una de las leyes más importantes y que abre el paraguas es la Ley de Matrimonio Igualitario. A esta la tomamos como ejemplo porque antes de su sanción, si ibas con tu pareja del mismo sexo de la mano por la calle, mayormente la sociedad te condenaba. Desde el 2010 para acá la sociedad, en su mayoría, acepta esta situación. Hay discriminación, pero se logra erradicar de una manera muy buena. Esa es la función del INADI, eliminar cualquier tipo de acto discriminatorio que exista en la sociedad”, explicó.Consideró que lo que dijo el vocero presidencial “fue muy violento y es un discurso de odio. Él dice que son organismos que no sirven para nada, como si están para no hacer nada. Entonces a la persona con discapacidad que viene a hacer un reclamo tenemos que decirle que no servimos para nada y que ellos tampoco valen nada, cuando nosotros somos un organismo que defendemos los derechos de esas personas. Estamos viendo acá que parece que una parte de la sociedad sirve y la otra no sirve”.“Es una falta de respeto por parte las personas que integran la presidencia de la Nación. Se tienen que informar sobre la cantidad de personal que hay en todo el país. Dicen que hay un montón de empleados cuando no es así. En Entre Ríos somos seis personas que estamos para toda la provincia. Recibimos denuncias, asesoramos, damos capacitaciones. Decir cualquier cosa es violento”, agregó.Dijo que “cuando el presidente dice que todos los políticos son corruptos, debe saber que él es presidente de la nación, llegó por el voto, es un político también. Parece que es cosa de buenos y malos. Yo soy un militante de DD.HH y no voy a dejar de serlo. Más allá de la función que cumple el INADI yo sigo trabajando afuera de las horas que a mí me paga el INADI, lo hago porque siempre lo hice. Las personas que trabajan en INADI lo hacen con total convicción”.“Es lamentable porque son derechos adquiridos que costaron mucho tiempo. Si una persona no goza de esos derechos queda totalmente discriminada y muchas veces esa discriminación lleva al peor derecho, que es quitarse la vida, como ha pasado, y así se está vulnerando el principal derecho, que es el dela vida”, finalizó.