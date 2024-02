UPCN sigue con asambleas: “estamos en permanente negociación con el gobierno”

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, explicó que se siguen evaluando las propuestas salariales presentadas por el Gobierno provincial. “Las opiniones están divididas”, apuntó respecto a la postura de los trabajadores, por lo que aseguró que “todavía no hay una definición”. Además subrayó: “Estamos viendo de qué manera se puede mejorar el ofrecimiento, en permanente negociación con el Gobierno”.Comentó que en esos encuentros se explican las alternativas que presentó el Gobierno, sobre las cuales “hay distintas opiniones, porque ambas propuestas tienen ventajas y desventajas”, precisó.De todos modos, remarcó: “Estamos pidiendo que el Gobierno haga el mayor esfuerzo y en esa línea nos estamos moviendo, sacando números y viendo si hay alguna posibilidad de que ese ofrecimiento mejore”.Domínguez informó que este jueves se realizaron reuniones con los trabajadores del Registro de la Propiedad y también con los delegados de Salud, ambas en Paraná, pero también en otros lugares de la provincia. “Estamos en pleno debate y tratando de ver si esta semana podremos tener algún tipo de acercamiento de las posiciones, porque el Gobierno dijo ayer que si no hay acuerdo no se va a pagar ninguna propuesta salarial”.Si bien comentó que, dependiendo el sector, los trabajadores se inclinan por una o por otra alternativa, remarcó que en todos los casos han facultado a los miembros paritarios del Sindicato para avanzar en las negociaciones”.La Secretaria Adjunta señaló que, aunque “los tiempos de liquidación ponen plazos y no podemos tomarnos el tiempo de discusión que quizás sería necesario, para nosotros es importante tener la opinión de los trabajadores”. A la vez, destacó la importancia de que no haya una decisión unilateral del Gobierno: “Estamos en paritaria y obviamente tiene que escuchar a los sindicatos, ese es un aspecto importante de la negociación”, subrayó.Domínguez hizo mención también al contexto en que se dan estas negociaciones. “Es un escenario difícil, de ajuste del Gobierno nacional, donde los recursos de las provincias son escasos”, señaló.Consultada sobre cuándo se desarrollará la próxima audiencia paritaria, respondió: “Quedamos que si llegamos a coincidencia se va a convocar, así que todavía tenemos algún margen entre hoy y mañana, y vamos a ocuparlo en ver de qué manera podemos mejorar en algo la propuesta y avanzar”.