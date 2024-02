Boleto a $680: concejales dicen que “el servicio se normalizaría para el lunes”

Enrique Ríos: "El lunes el servicio tiene que estar prestándose con total normalidad”

Los concejales de Paraná aprobaron por unanimidad el aumento del boleto de colectivos con el nuevo sistema de tarifa diferencial para un recorrido superior a 8 kilómetros, supo Elonce. El proyecto del Ejecutivo Municipal establece un aumento del precio del boleto hasta 680 pesos para un radio máximo de 8 kilómetros y el "boleto diferencial" para recorrer una distancia mayor a 8 kilómetros, que costará 820 pesos, supoTras la sesión,dialogó con los concejales para conocer las repercusiones tras la sanción de las ordenanzas.El concejal Enrique Ríos, del bloque de Más para Entre Ríos, dijo que “es importante señalar el marco de diálogo y consenso donde todas las fuerzas que conforman el HCD han acompañado los dos proyectos. Es importante porque señalan un camino en la búsqueda colectiva de encontrar una solución al problema del transporte”.Confirmó que “de acuerdo a lo señalado por la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, las empresas empezarán a normalizar la prestación del servicio. El lunes el servicio tiene que estar prestándose con total normalidad”.Comentó que durante la sesión “se hicieron algunas modificaciones que tienden a enriquecer, no se modifica la sustancialidad del proyecto, sino que fueron aportes que enriquecieron la presentación primaria del municipio. Sí hubo una modificación sustancial en lo que tiene que ver con la definición de la tarifa para la cimentación de la segunda sección. Es el reconocimiento de la primera sección de todas las gratuidades”.Respecto a cómo se cobrará la tarifa por tramos, explicó: “la misma ordenanza fija cómo va a ser el límite en las paradas de cada uno de los tramos. Cuando el usuario suba al colectivo, el chofer le tendrá que preguntar si viaja en el primer tramo o segundo tramo. Ahora depende de la honestidad del pasajero y el control que ejerza el chofer. Es algo novedoso en Paraná, pero se viene implementando en distintas localidades del país. Lo que nosotros hacemos es señalar una metodología de trabajo en cuanto es la fijación de la tarifa, las relaciones entre patrón y trabajador las definirán quienes las tengan que definir”.Sobre la declaración de emergencia al transporte, dijo que “se fortalecen las facultades del ejecutivo que tienen que ver con rediscutir el contrato de concesión, un nuevo rediseño del transporte público de pasajeros, con llevar adelante auditorías correspondientes y tomar aquellas medidas que tengan que ver con garantizar la mejora y calidad del servicio y la sustentabilidad del mismo”.“La situación del transporte se irá monitoreando día a día. Entiendo que esta vía de diálogo y consenso es la vía para construir las soluciones”, finalizó.“La readecuación tarifaria era necesaria porque se registran aumentos de más del 100% de los combustibles por la inflación”, fundamentó, por su parte, el concejal de Juntos por Entre Ríos, Leandro Fernández, quien ponderó “el consenso y diálogo” para tratar ambas ordenanzas: la del aumento del precio del boleto y la declaración de emergencia para el transporte.Ante el lock out patronal que interrumpe la circulación de colectivos urbanos, desde las 14, en Paraná y área metropolitana, y el comienzo de clases previsto para este lunes, el edil sostuvo que el voto para el aumento tarifario fue “un gesto político para asegurarnos que los coches estén el domingo en la calle y que los chicos puedan comenzar las clases el lunes”.“La empresa se comprometió a prestar el servicio el domingo durante el día completo para que los chicos puedan asistir a clases”, aseguró Fernández.Por su parte, el concejal Darío Báez de La Libertad Avanza, remarcó que, con la actualización del cuadro tarifario, “se sinceraron los precios de la economía argentina, porque venían pisados hace muchos años, pero el aumento era inevitable; por supuesto que no es una buena noticia porque impacta en los sueldos de los trabajadores”.En la oportunidad, el edil hizo mención al apoyo la delegación de facultades al Ejecutivo de Paraná, como así no lo hizo el Congreso nacional al Presidente Javier Milei; es que a través de la declaración de emergencia, la gestión de Rosario Romero podrá aprobar los aumentos de tarifas para el transporte urbano de pasajeros.“Las facultades delegadas es la posición de La Libertad Avanza, es la misma herramienta que se le denegó al Presidente Javier Milei en el Congreso y que hoy la pide la intendenta de Paraná; nosotros intentamos dársela para que pueda salir de la tormenta”, argumentó.Asimismo, demandó “que los motivos de rescisión de contrato y pliegos sucesivos se revean judicialmente para que no afecten al municipio por juicios a futuro por la caída del contrato”.