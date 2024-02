Adorni: "Fondos fiduciarios tal vez sigan existiendo, pero muy transparentados"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que los fondos fiduciarios que tengan destinos "que deben seguir existiendo" podrían mantenerse con un funcionamiento "muy transparentado" para que "la gente pueda saber a dónde va ese dinero".



"Buscamos la transparencia, no que se elimine la función que cumplía cada fondo, sino tener más transparencia y aquellos destinos que encontremos que efectivamente deben seguir existiendo tal vez que sigan existiendo muy transparentados, muy controlados", afirmó Adorni.



En conferencia de prensa, dijo que "los fondos fiduciarios se van a eliminar por la falta de transparencia, no necesariamente el dinero o el fin de los fondos fiduciarios van a desaparecer completamente".



"Uno de los fondos, por ejemplo, maneja subsidios al transporte; lo que buscamos es la transparencia y que no sean usados de manera política ni sea una caja política ni lo utilicen unos vivos para contratar gente o hacer negocios personales", agregó el vocero.



Remarcó que el objetivo es "que la gente pueda saber a dónde va ese dinero, que es dinero del contribuyente; es dinero de todos los argentinos y también de aquel que le cuesta todos los días llevar un plato de comida a la mesa".



Consultado sobre un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que "no es así; no se hizo ningún pedido" y agregó que "de todas maneras es bueno aclarar que por supuesto estamos absolutamente alineados con lo que pueda llegar a pedir el Fondo en materia de metas y de lo que se debe hacer para estabilizar la economía argentina y salir adelante y empezar a ser un país viable".



"El Gobierno está dispuesto a estudiar cualquier alternativa que le sume valor a las charlas o acuerdos con el Fondo y cualquier cuestión que le haga bien a la Argentina", concluyó Adorni.