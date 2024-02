Anuncian cierre del Inadi y organismos que “no sirven absolutamente para nada”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que continuarán desmantelando las oficinas del Estado que “no sirven absolutamente para nada” y que la primera será el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.“Uno de los ideales del Presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, dijo el vocero y agregó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos, va a ser el Inadi”.En ese sentido, si bien advirtió sobre los tiempos burocráticos para la ejecución de estas medidas, reiteró el plan de eliminar organismos que “no generen un beneficio para los argentinos”.“Por desgracia los tiempos no son tan veloces como uno quisiera, pero no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se pagan favores políticos y donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país empobrecido”, afirmó Adorni.Al ser consultado sobre qué sucederá con los trabajadores del organismo, el portavoz adelantó que “un empleado que esté de más no tiene razón de ser” y marcó como injusto que un argentino abone su sueldo con el sacrificio que hace trabajando.Además, con respecto a cómo será el mecanismo de acción frente a la eliminación de este y otros organismos, sostuvo: “Hay un sinfín de institutos que Milei está decidido a sacar. Siempre dijimos que el Estado tiene que achicarse, es nuestro plan de gobierno. Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero hoy empezamos con las cuestiones administrativas. En algunos casos será por decreto y en otros será la decisión de cada ministro”.