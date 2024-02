AGMER: “Es un escenario muy complejo, hay muchísima preocupación”

El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), sesiona este jueves en la sede del Sindicato Unión Trabajadores de Espectáculos Públicos (Sutep), en Paraná, con el objetivo de definir si tomarán medidas de fuerza la próxima semana.En ese sentido, Marcelo Pagani, secretario general de AGMER, le manifestó a: “Hoy se resolverá qué es lo que se discutió en las escuelas en cada cabecera departamental, las cuales serán presentadas como mociones de los departamentos, y finalmente una resolución en un escenario muy difícil”.“En las escuelas uno pudo recoger un malestar muy importante respecto a una cantidad de cuestiones, al 18% como un porcentaje que no daba cuenta de la inflación de enero, lo que significa el traslado”, agregó.Con respecto a la propuesta, sostuvo: “Habría a partir de marzo una corrección que será insuficiente, pero pedimos de manera urgente constituir una comisión creada en un ámbito paritario para ver cómo lo reformulamos a ese adicional para que al menos se acerque a lo que un docente debe gastar para trasladarse a trabajar. Es un escenario muy complejo, hay muchísima preocupación, la inflación no se detiene, el salario pierde poder adquisitivo y es ese escenario lo que se discutió en cada escuela”.En cuanto a la situación de los docentes, señaló: “Hay que poner en valor que la base de cálculo está puesta en enero, que es el último escenario que percibimos, eso fue un pedido nuestro de muchos años que se viene cumpliendo, pero en definitiva fueron nuestros compañeros que, en las escuelas, seccionales, definieron el mandato”.“Nosotros no nos vamos a adelantar a definiciones porque hace falta escuchar cuáles son las mociones y leer la síntesis, pero está claro que el escenario es muy difícil”, añadió.Por último, destacó: “Paralelamente a este Congreso, está funcionando el de Ctera, que hay que ver que se resuelve allí, más allá de que fueron convocados a paritarias para el martes. Ese escenario hay que seguirlo de cerca para ver qué pasa a nivel nacional”.