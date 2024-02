Francos sobre los gremios: "Deben acomodarse a la nueva situación de Argentina"

Política El Gobierno convocó a los gremios y ministros para la paritaria nacional docente

Política Trabajadores de la Sanidad realizan paro en reclamo de aumento salarial

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo este jueves que los gremios en el país están "absolutamente anquilosados" y consideró que "deben acomodarse a la nueva situación de la Argentina", ante los paros y protestas de diferentes organizaciones sindicales."Tenemos un sistema gremial absolutamente anquilosado, un sistema que no permite generar nuevas modalidades de trabajo", dijo el titular de la cartera de Interior en declaraciones a radio Rivadavia, en las que consideró que "llama mucho la atención" que no hubo este tipo de medidas "durante los cuatro años del gobierno anterior".Se refirió así a las medidas de fuerza adoptadas por distintos gremios esta semana: ayer, hubo un paro de trenes, hoy del gremio de Sanidad y el lunes próximo de los gremios estatales, en tanto que los sindicatos docentes analizan en diferentes reuniones eventuales medidas ante el próximo inicio de clases."Yo creo que uno de los temas que preocupa fundamentalmente al titular de Sanidad (y cosecretario de la CGT) Héctor Daer es la desregulación de las obras sociales, puede perder muchos clientes y recursos. Sin ánimo de confrontar con ellos, me parece que hay que acomodarse a la nueva situación de la Argentina", afirmó Francos.Además, agregó que ponen "trabas al desarrollo del mercado laboral" y dijo que "el Gobierno está dispuesto a cambiar el viejo sistema".En cuanto al diálogo con los gobernadores, Francos -quien mantuvo el martes un encuentro con mandatarios provinciales en la ciudad de Salta, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Salta- afirmó que "hubo un cortocircuito pero estamos trabajando para reconstruir el diálogo y camino a solucionar".Para el funcionario, "hubo una confusión" entre los diputados que votaron en contra de la ley "Bases" porque ésta "trataba de la protección a las grandes inversiones y la ley de hidrocarburos que estaban pidiendo los gobernadores".Finalmente, el ministro se refirió a la expresión "nido de ratas" que utilizó el presidente Javier Milei para calificar al Congreso nacional, en el marco de un encuentro con dirigentes liberales que encabezó el lunes en Corrientes.Para Francos, esos dichos "no tenían carácter institucional" y añadió: "El Presidente tiene esa personalidad y creo que el lugar invitaba a tener expresiones más fuertes".