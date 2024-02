Senado aprobó reconocimiento para excombatientes en Malvinas

Ciencia y Tecnología

La iniciativa comprende a todos los Veteranos de Guerra de Malvinas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura y Estado Mayor Conjunto) que hayan estado destinados en el teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); a los caídos en dicho conflicto bélico; y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Todo esto, deberá ser debidamente certificado según la normativa vigente.Se solicita que la ejecución de dejar plasmados los nombres de los alumnos excombatientes pueda ser por medio de placas, baldosas, murales, muestras fotográficas permanentes, nombre de aulas, bibliotecas, patios, gimnasios, SUM y cualquier otro espacio de las escuelas.En los fundamentos se da cuenta de que este 2024 se cumplen 41 años de la guerra de Malvinas por lo que ante la proximidad del 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), desde la Cámara de Senadores de Entre Ríos proponemos hacer un aporte simple, pero con mucha carga simbólica.El proyecto de Comunicación surge como consecuencia de las últimas medidas del gobierno nacional que, considero, están afectando al sistema científico tecnológico de nuestro país.Los recursos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación no representan un gasto, sino una inversión. Y es abrumadora la evidencia en ese sentido: alcanza con revisar los diez países que más invierten en ese rubro y cotejar el lugar que ocupan en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elaboran las Naciones Unidas. No es solo convicción: son datos, es evidencia.La prórroga del presupuesto 2023 para el presente año en un marco de altísima inflación y la decisión de postergar la difusión de los resultados de las convocatorias a becas y promociones en el CONICET ponen en riesgo el funcionamiento de todo el sistema científico nacional. La actual situación de incertidumbre tiene graves consecuencias en el deterioro de los recursos humanos que son el fruto del esfuerzo de varios años y su desinversión puede generar un retroceso que costará mucho tiempo revertir.El CONICET es una institución de reconocimiento internacional, formada por trabajadores altamente calificados que rinden informes anuales y con estrictos criterios de selección. Su experiencia y profesionalismo son de un enorme valor que no se debe perder.