Transporte: "Buscamos herramientas que nos permitan un rediseño del sistema"

El departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Paraná, envió al Concejo Deliberante de la capital entrerriana, dos proyectos referidos al transporte público. Uno de ellos, establece la emergencia en el sector y el restante, propone un aumento del precio del boleto que lo llevaría a 680 pesos para un radio máximo de 8 kilómetros y el boleto diferencial para recorrer una distancia mayor a 8 kilómetros, que costaría 820 pesos, supo“Buscamos contar con herramientas institucionales que nos permitan un rediseño del sistema de transporte para cumplir con la movilidad en las distintas localidades”, dijo.Informó que “más allá de las facultades que se conceden al ejecutivo, lo que se le establece es poder rediscutir el contrato de concesión de acuerdo a estos nuevos parámetros macroeconómicos que afectan el cumplimiento efectivo del contrato de concesión. Se faculta al ejecutivo a rediseñar los recorridos a los efectos de adecuarlos a las nuevas demandas y la nueva realidad. También a las auditorías empresariales para poder transparentar cuáles son los gastos reales del sector empresario y que la ciudadanía cuente con la certeza de qué es lo que recibe en cuanto a subsidios provinciales y municipales para poder llevar más transparencia. Creo que es la oportunidad para que quienes estén a cargo de llevar adelante este proceso puedan rediseñar un sistema de transporte conforme a la necesidad de los usuarios”.Respecto a la readecuación de tarifas, indicó: “se establece un sistema segmentado por tramos. Un tramo es hasta los 8 km y un tramo con una tarifa diferencial cuando se superen los 8 km. Esto se hace en localidades cercanas, como Santa Fe y Rosario. Es para garantizar que se abone en relación al recorrido que realizan”.“Si la escala se aprueba este jueves necesita un tiempo, que es el que le lleva a Nación Servicios a través de la SUBE adecuarse. Por lo que quizás en una semana o semana y media comenzaría a estar incorporado en el esquema tarifario de la ciudad”, agregó.Dijo que “es cuestionable la decisión unilateral del sistema empresario de reducir el servicio, muy poco solidarios con los usuarios porque ha dejado a muchos paranaenses sin la prestación del servicio. Entiendo que una medida de estas características debe ser consensuada. Particularmente nosotros no venimos charlando con el sector empresario, pero sí venimos exigiendo que se restituya a la brevedad posible, el sábado o el lunes, la prestación normal del servicio, conforme a la normativa vigente”.“Las empresas no deberían haber resentido el servicio porque según establece la normativa vigente ellos no pueden aducir un recorte en el servicio en estas circunstancias. Deberíamos haberlo consensuado, se debería haber charlado con las autoridades pertinente. Entiendo que los empresarios venían reclamando una tarifa, nosotros manifestamos que tampoco es justo que el peso del sostenimiento caiga sobre las espaldas de los usuarios. Se llegó a una tarifa técnica a partir del análisis técnico que hizo el especialista en costos. Creemos que con esta tarifa pueden cumplir con sus erogaciones para lo que cuesta el sostenimiento del sistema en Paraná”, agregó.Manifestó que el elemento que más afecta a la sostenibilidad del sistema de transporte “es la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador de Transporte para el interior del país. Ensancha más la inequidad que hay entre el AMBA y las provincias. Intendentes y gobernadores han reclamado por la vía administrativa y evalúan hacerlo por vía judicial. El gobierno nacional dice que va a subsidiar a la demanda, pero no se ha dicho de qué manera y cuánto es lo que se va a subsidiar”.