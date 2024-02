Adorni: "Reducción de cargos en PAMI se enmarca en limpieza de empleo militante"

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la reducción de cargos en el PAMI obedece a una "limpieza del empleo militante, que es empleo político", y afirmó que "los argentinos no tienen por qué pagar eso con sus impuestos".El portavoz gubernamental señaló que algunos de los cargos suprimidos fueron los responsables de aprobar "cuestiones delirantes" como el gasto de "140 millones de pesos destinados a maquillajes y vuvuzelas durante el (último) Mundial" de fútbol."Es la limpieza del empleo militante, es empleo político y que no tienen porque los argentinos pagar con sus impuestos", dijo.En ese sentido, señaló que se decidió avanzar "con la eliminación del 30 por ciento de los cargos políticos", que se traduce en "una reducción del 75 por ciento de las secretarías y direcciones ejecutivas, un 33% de las gerencias y un 20 de las subgerencias"."Es un cuarto de lo que se gastan en la estructura", agregó.Ayer, el PAMI informó que el objetivo es "recortar cargos políticos y utilizar de manera más eficiente los recursos con que cuenta el instituto".Además explicaron que, entre la reducción, y mediante un proceso de relevamiento del personal que continúa activo, "se encontraron empleados y rangos jerárquicos vinculados a La Cámpora que no renunciaron con el cambio de gestión y, por lo tanto, fueron despedidos".